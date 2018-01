Varel Es ist alles vorbereitet für den Schwertransport, der in der Nacht von Freitag zu Samstag durch Varel rollt. Die Schilder entlang der Mühlenstraße und der Hafenstraße zeigen an: Hier herrscht vom 12. Januar, 20 Uhr, bis 13. Januar, 6 Uhr, absolutes Halteverbot, parkende Autos werden umgesetzt. Die Straßenschilder auf den Verkehrsinseln sind bereits gelockert und können bei Bedarf leicht aus dem Boden herausgezogen und wieder hineingesteckt werden.

Mit großen Tiefladern werden drei Riesentanks vom Vareler Hafen zur Papier- und Kartonfabrik (PKV) gefahren (siehe Infobox). Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um so genannte Prozesswasserbehandlungsanlagen (PBA). Jeder Behälter ist 30 Meter lang und misst sechs Meter im Durchmesser.

route der Laster Um 23 Uhr startet am heutigen Freitag der Schwerlast-Konvoi am Vareler Hafen. Die drei Tieflader fahren über die Straßen Am Hafen, Hafenstraße und Mühlenstraße zur Bundesstraße 473. An der Rathaus-Kreuzung geht es rechts über die Bürgermeister-Heidenreich-Straße bis zur Einmündung Hellmuth-Bartel-Straße und über diese auf das Gelände der PKV.

9.30 Uhr an der Schleuse

Sie werden bereits an diesem Freitag, 12. Januar, am Vareler Hafen angeliefert. Auf einem Schiff aufrecht stehend sollen sie um 9.30 Uhr die Wilhelm-Kammann-Schleuse passieren, teilte Rainer Rädicker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Vareler Hafen mit. Bereits am Donnerstag verfolgte er die Reise des Transportschiffes aus dem niederländischen Hafen t’Zand nördlich von Amsterdam nach Varel. Um 15 Uhr befand es sich auf Höhe der Nordseeinsel Langeoog.

Das Schiff legt an am frisch sanierten Kai in Höhe der Firma Deharde Maschinenbau. Von dort aus sollen die Tanks am Freitagnachmittag auf die Lastwagen verladen werden. Den Transport über die Straße übernimmt die Spedition Vossmann Logistik aus Prinzhöfte (Landkreis Oldenburg). „Die Abfahrt ist für 23 Uhr geplant“, kündigte am Donnerstag eine Firmensprecherin auf Nachfrage der NWZ an.

„Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die diesen Transport anschauen möchten, sollten ihre Autos ab Freitagmittag vom Vareler Hafen und ab Freitagnacht vom Schwerlasttransportweg fern halten“, riet die Papier- und Kartonfabrik in einer Mitteilung. Das gilt auch für die Anwohner der Hafenstraße und Mühlenstraße.

Abschleppwagen warten

Im Hafenbereich gilt das absolute Halteverbot nach Angaben von Vossmann bereits ab 20 Uhr. Autos, die dennoch abgestellt sind, werden „umgesetzt“, teilte das Ordnungsamt der Stadt Varel mit. Werden die Fahrzeug-Halter nicht angetroffen, wird die Polizei Varel verständigt. Sie sorgt dafür, dass der Abschleppwagen anrollt. „Der Schwertransport sollte nicht zum stehen kommen“, sagte Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Zudem sei auf jeden Fall mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: „Deshalb raten wir, diesen Bereich, wenn möglich, zu umfahren“, schrieb die Firma Vossmann.

Gut für den Vareler Hafen

Der Transport ist einer der größten, die die Vareler Schleuse jemals passiert haben. „Es ist auf jeden Fall wohl die höchste Ladung“, sagte Rainer Rädicker. Bei der Durchfahrt werde es keine Probleme geben. „Das ist lange vorausberechnet bis ins Letzte“, betonte der Verbands-Geschäftsführer.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Vareler Hafens als Umschlagplatz nimmt durch den Transport weiter zu. „Er bedeutet einen neuen Aufwind für die Berufsschifffahrt“, sagt Rädicker. Nach der Sanierung der Kaje legten im vergangenen Jahr bereits mehrfach Transportschiffe an. So verschifft Deharde von hier aus Flugzeugteile für den Airbus „Beluga XXL“.