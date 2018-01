Auch diese Seidenhühner sind bei der Volierenschau in der Weberei zu sehen. BILD: Christopher Hanraets Auch diese Seidenhühner sind bei der Volierenschau in der Weberei zu sehen. BILD: Christopher Hanraets

250 Tiere ausgestellt

An drei Tagen ist die 18. Volierenschau des Rasse- und Ziergeflügelzuchtvereins Varel und Umgebung in der Weberei an der Oldenburger Straße 21 in Varel geöffnet: An diesem Freitag, 12. Januar, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Zu sehen gibt es Rasse- und Ziergeflügel. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.