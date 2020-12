Weihnachten: Jetzt im Rathaus Wunschzettel abholen

Varel Wunschzettel können derzeit in den Fenstern des Vareler Rathauseingangs und auf der Website der Stadt Varel bewundert werden. Rund 50 bedürftige Vareler Kinder sind dem Aufruf der städtischen Wirtschaftsförderung gefolgt und haben einen Wunschzettel in den Weihnachtsbriefkasten eingeworfen. Genauso viele Sterne haben Dr. Meike Knop und Alexandra Radowski von der städtischen Wirtschaftsförderung an den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus gehängt.

Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort einen der Wunschzettel sichern. Unter www.varel.de/wunschbaumaktion gibt es neben der Wunschzettelgalerie ein Formular, über das eine Nachricht an die Wirtschaftsförderung geschickt werden kann. Wenn der gewählte Wunschzettel noch verfügbar ist, übermittelt die Wirtschaftsförderung per E-Mail ein Foto des Wunschzettels, den der Bürger als „Einkaufszettel“ beim Einkaufen nutzen kann.

Alternativ kann eine Kopie des Wunschzettels in der Rathausinfo abgeholt werden. Das Geschenk sollte bis 13. Dezember bei der Rathausinfo für die Wirtschaftsförderung abgegeben werden. Es muss offen verpackt sein, damit noch eine Kleinigkeit dazugelegt werden kann. Rathausmitarbeiter werden die Pakete ab Mitte Dezember verteilen.

