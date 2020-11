Wirtschaft in Friesland: Vareler Experten weltweit gefragt

Varel In der Windenergie-Branche sind die Experten aus Varel weltweit gefragt. Das Unternehmen Deutsche Windguard mit Hauptsitz an der Oldenburger Straße teilte jetzt mit, dass es das Volumen ihrer Dienstleistungen im Bereich der so genannten Technical Due Diligence im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat.

1600 Anlagen im Blick

Nach eigenen Angaben hat die Deutsche Windguard in den ersten zehn Monaten 2020 bei mehr als 1600 Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 3800 Megawatt bei Projektprüfungen unter die Lupe genommen. Mehrere Großaufträge von Investoren, Energieversorgern und Projektentwicklern rückten dabei ganze Windparkportfolios aus geplanten und in Betrieb befindlichen Projekten in Deutschland, Frankreich, der Türkei und Taiwan in den Fokus.

„Ich freue mich insbesondere, dass wir sowohl nationale als auch internationale Akteure von der Qualität unserer Dienstleistung überzeugen konnten“, bilanzierte Leif Rehfeldt, Leiter Business Development. Für sämtliche Aspekte der technischen Prüfung – von der Flächensicherung über Genehmigung und Standortnachweise, Verträge, Finanzen und Versicherungen bis hin zur Begutachtung von Energieerträgen und Weiterbetriebspotenzial – verfügt die Deutsche Windguard über erfahrene Fachleute und aktuelles Know-how.

Um den Zustand bestehender Windenergieanlagen realitätsgenau abzubilden, führte die Deutsche Windguard bei den genannten Projekten außerdem vielerorts Inspektionen durch. Denn ein Aufgabenschwerpunkt lag auf der Einschätzung des Weiterbetriebspotenzials bestehender Anlagen. Die Kunden interessierte bei dieser Betrachtung vor allem, ob sich unter Berücksichtigung des aktuellen technischen Zustands und voraussichtlicher Reparaturbedarfe in den nächsten Jahren der Weiterbetrieb rechnet.

Neubau am Stadtrand

„Unsere jahrelange Erfahrung im Bereich der Projektprüfung in Kombination mit den Erkenntnissen der praktischen Inspektionen und Weiterbetriebsbetrachtungen aus einer Hand hat unsere Kunden überzeugt“, weiß Niels Erdmann, Leiter Technical Due Diligence Projekte.

Derzeit investiert die Deutsche Windguard 4,5 Millionen Euro in die Erweiterung des Unternehmens in Varel. Nun sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.