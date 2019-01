Varel In der Porzellanfabrik in Rahling wird weiterhin Porzellan produziert. Es wurde ein Nachfolger gefunden, der die Fabrik übernimmt und auch die Mitarbeiter. In einer Pressekonferenz an diesem Freitag wird der Nachfolger sich und sein Konzept für die Porzellanproduktion in Rahling vorstellen.

Im Juli vergangenen Jahres hatte die Geschäftsführung angekündigt, dass die Porzellanfabrik zum 31. März 2019 den Betrieb einstellen wird.