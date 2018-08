Wangerland Sollen die Anlieger bei der Sanierung ihrer Straßen in den Ortschaften des Wangerlands über die Straßenausbaubeitragssatzung zur Kasse gebeten werden oder nicht – darüber herrscht Uneinigkeit im Wangerländer Rat: Zumindest die Anwendung der Satzung auf die drei Straßen in Hooksiel und Hohenkirchen, die bis 2021 ausgebaut werden sollen, wurde am Mittwoch im Ausschuss für Landwirtschaft und Wegebau mit drei zu drei abgelehnt. Nun wird nichtöffentlich im Verwaltungsausschuss entschieden.

Die Verwaltung hatte die Nordstraße und die Georg-Adden-Straße in Hooksiel sowie die Ringstraße in Hohenkirchen zum „Ausbau“ – also zur Sanierung – vorgeschlagen. Alle drei Straßen sind laut Straßenkataster stark mitgenommen. Die beiden Hooksieler Straßen sollen neu gepflastert, die Ringstraße neu asphaltiert werden. Die geschätzten Kosten: 213 840 Euro für die Nordstraße, 728 640 Euro für die Georg-Adden-Straße und 336 600 Euro für die Ringstraße. Die Anlieger sollen gemäß Beitragssatzung mit 75 Prozent beteiligt werden.

„Die Satzung steht und ist ein bewährtes Instrument – jeder ist dann irgendwann mal dran“, sagte Bürgermeister Björn Mühlena. Auch Rot-Grün sieht kein Problem mit der Anliegerbeteiligung: „Der Straßenausbau bedeutet schließlich eine Wertsteigerung der Grundstücke“, sagte Johann Wilhelm Peters (SPD). Und Michael Rohrbeck (Grüne) sieht keine andere Möglichkeit, um bei der Straßensanierung voranzukommen.

Claudia Günther (UWW) hatte zuvor gefordert, statt der Straßenausbaubeitragssatzung lieber eine Grundsteuererhöhung vorzunehmen. Denn „es ist schockierend, dass die Versäumnisse der Gemeinde auf Kosten von Rentnern und Familien nachgeholt werden sollen“. das kommt aber für Rot-Grün nicht in Frage. Und die CDU sieht insgesamt noch Gesprächsbedarf.