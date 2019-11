Wangerland Das Interesse der Wangerländer an einer Beteiligung an der Genossenschaft „Bürgerwind Wangerland“ ist da. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Dieter Behrens-Focken, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft in Gründung.

Eine Woche vor Auslaufen der Beteiligungsfrist haben rund 100 Bürgerinnen und Bürger ihre Beteiligung bisher erklärt. „In Summe sind wir bei mehr als 5000 Anteilen – die haben wir natürlich nicht“, so Behrens-Focken: Die Genossenschaft bietet 2448 Anteile zu 500 Euro das Stück am Windpark Wangerland zwischen Haddien und Waddewarden an. Das entspricht 1,22 Millionen Euro, mit denen die Genossenschaft 51 Prozent des Windparks übernimmt.

So funktionieren Zeichnung und Verteilung Anteile zeichnen kann jede Person ab 18 Jahren, die seit mindestens einem Jahr ihren Erstwohnsitz im Wangerland hat. 2448 Anteile zu je 500 Euro sind zu vergeben: In der Beitrittserklärung wird abgefragt, wie viele Anteile der Interessent insgesamt zeichnen möchte. Den ersten Anteil zeichnet jeder Interessent automatisch mit seiner Beitrittserklärung. Maximal können 999 weitere Anteile gezeichnet werden. Das Verteilungsverfahren der zu zeichnenden Anteile wird folgendermaßen aussehen: In der Beitrittserklärung kann jeder angeben, wie viele Anteile er/sie zeichnen möchte. Der Vorstand wird die Beitrittserklärungen sichten und nach dem Rundenverfahren die Anteile zuteilen: In jeder Runde wird an jeden Interessenten jeweils ein Anteil vergeben – das geschieht Runde für Runde so lange, bis die gewünschte Menge erreicht und es Anteile gibt.

Mit den gut 100 Interessenten und der Summe der Zeichnungswünsche steht bereits fest: Die Genossenschaft kann alle Anteile vergeben und die Beteiligung am Windpark finanziell stemmen. Die Verteilung bei den Zeichnungsinteressenten sieht bisher so aus, dass 80 Prozent bis zu 20 Anteile erwerben wollen. „Wir sind froh darüber, dass wir einige Interessenten haben, die 1000 Anteile zeichnen wollen – sie sorgen dafür, dass wir tatsächlich alle 2448 Anteile vergeben können“, so Behrens-Focken.

Er weist darauf hin, dass es weiter Sinn macht, eine Beteiligungserklärung abzugeben: Durch die Verteilung der Anteile nach dem Rundenprinzip kommt jeder Interessent zum Zug.

„Und politisch gewünscht ist eine breite Verteilung der Anteile an möglichst viele Wangerländer. Bei 100 Interessenten ist noch etwas Luft nach oben“, sagt Behrens-Focken.

Weil es offenbar Verständnisprobleme bei der Beteiligungserklärung gibt, erklärt er anhand eines Beispiels, wie das Formular ausgefüllt werden muss: „Angenommen, jemand möchte für 10 000 Euro Anteile zeichnen: Durch seinen Beitritt zur Genossenschaft hat er automatisch einen ersten Anteil; der Absatz ,weitere Anteile‘ bedeutet also, dass er 19 Anteile zusätzlich zum Anteil Nummer 1 zeichnen möchte – insgesamt 20 Anteile.“

Mit den Interessenten, in deren Beteiligungserklärung das anders notiert ist, hat Behrens-Focken das bereits geklärt. „Die korrekte Angabe ist wichtig, weil wir ja alles dokumentieren müssen“, erklärt er.

Weil das Geschäftsjahr der Genossenschaft am 1. Januar 2020 beginnt, ist der Zeitplan eng: Die Beitrittserklärung mit Angabe der zu zeichnenden Anteile muss am 18. November eingegangen sein bei: Bürgerwind Wangerland eG (i.G.), Mederns 36, 26434 Wangerland.

Danach folgen die Sichtung der Beitrittserklärungen und die Anteilsvergabe. Im Anschluss an dieses Verfahren wird jeder Interessent eine Benachrichtigung erhalten, wie viele Anteile er erhalten hat. Bis zum 2. Dezember muss der den gezeichneten Anteilen entsprechende Betrag auf dem Genossenschaftskonto eingegangen sein bzw. wird eingezogen.