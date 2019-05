Wangerland Zwei Neubaugebiete will die Gemeinde Wangerland ausweisen – und in beiden soll gelten: Ferienwohnungen und Zweitwohnungen sind nicht zugelassen. Darüber entspann sich am Dienstag im Bauausschuss eine Grundsatzdiskussion.

So stellt das – dem Bürgermeister vorliegende – Wohnraumversorgungskonzept fest, dass es großen Bedarf an Bauplätzen gibt. Und das Konzept stellt Björn Mühlena zufolge ebenfalls fest, dass bezahlbare Mietwohnungen sowohl für junge und alte Singles als auch für Familien fehlen. Und das Konzept rät zu einer strikten Trennung von Gebieten für Dauerwohnen von Gebieten für Ferien- und Zweitwohnen.

beschlossene Bauleitpläne Yogazentrum Wiarder Altendeich: Mit einer redaktionellen Änderung wurden F-Plan- und B-Plan-Änderung beschlossen. Die Gebäudehöhe von 15 Metern bei zwei Vollgeschossen wurden auf die üblichen 10 Meter reduziert. Das Yoga-Zentrum will sich erweitern: Dort sind die Anlage eines kleinen Zeltplatzes und dreier Wohnmobilstellplätze sowie die Erweiterung des Hauptgebäudes geplant. Ins Stammbuch geschrieben wurde den Planern, dass sie sich schnellstens mit der Freiwilligen Feuerwehr in Sachen Brandschutzkonzept auseinandersetzen müssen: Die Gemeindefeuerwehr wartet seit einem Jahr auf Antwort. Autohaus Wangerland in Hohenkirchen: Dort soll eine weitere Werkstatthalle gebaut werden – dazu ist eine Innenbereichssatzung aufgestellt worden. Erlaubt sind zwei Vollgeschosse bei maximal zehn Metern Gebäudehöhe. Friesenhörn-Kliniken Horumersiel: Auch dort stehen Erweiterungen an – geplant sind der Bau eines Parkplatzes nördlich des Kolks und eine Erhöhung der Bettenkapazität. Die Erschließung des Parkplatzes erfolgt über einen Fahrweg am Kolk entlang. Im F-Plan wird als Nutzung ein Sondergebiet Gesundheit & touristische Infrastruktureinrichtung festgeschrieben.

Genau darauf zielt auch ein CDU/FDP-Antrag ab, dem die SPD voll zustimmt: Mit Blick auf das so genannte Borkum-Urteil zum Nebeneinander von Ferien- und Dauerwohnungen soll die Verwaltung für alle Gebiete mit hoher touristischen Nutzung die Bebauungspläne überarbeiten und den Status quo festschreiben. Das lehnten jedoch der Bürgermeister und seine Allgemeine Vertreterin Gitta Heitmann-Schmacker ab: Würde in den B-Plänen für allgemeine Wohngebiete der maximale Ferienwohnungs-Anteil von 30 Prozent festgeschrieben, „müssten wir das Hooksieler Zentrum zum Ferienwohn-Gebiet erklären und viele weitere Bereiche ebenfalls“, sagte Mühlena. Sinnvoller sei, sich vorher Gedanken zu machen, wo in Zukunft was zugelassen sein soll.

Ziel ist, den Sylt-Effekt zu verhindern – heißt: Ferien-/Zweitwohnungen sollen nicht die attraktiven Lagen einnehmen und das Dauerwohnen der Einheimischen an den Rand drängen.

Deshalb schlägt der mit der Planung für die Neubaugebiete „Wangermeer-Süd“ in Hohenkirchen und Hooksiel „Hohe Weg“ beauftragte Planer Herbert Weydringer vor, für beide Gebiete Ferienwohnungen und Zweitwohnungen pauschal auszuschließen.

Holger Ulfers (SPD) und Ellmer Cramer (UWW) gefällt das nicht wirklich: Warum denn der Wangerländer Häuslebauer sein Eigenheim nicht mit einer Ferienwohnung finanzieren dürfe, fragten sie. „Wir brauchen diese Flächen für unsere Bürger“, betonte der Bürgermeister. Und: „Der Wangerländer kann seine Einliegerwohnung dort auch zum Dauerwohnen vermieten“, sagte er.