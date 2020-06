Gemeindefinanzen: Corona kostet das Wangerland bisher 2,2 Mio. Euro

Wangerland 2,2 Millionen Euro – das ist aktuell der Gesamtschaden, mit dem die Gemeinde Wangerland in diesem Jahr durch die Corona-Krise rechnet. Kämmerer Volker Osterkamp geht davon aus, dass im August/September noch genauer absehbar ist, mit welcher Höhe Mindereinnahmen und Mehrausgaben die Gemeinde rechnen muss. „Bei stärkeren Einbußen bereiten wir dann einen Nachtragshaushalt vor“, kündigte er am Mittwochabend im Finanzausschuss an.

Laut Steuerschätzung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds im Mai müssen die Kommunen mit einem Minus von 11 Prozent bei Steuereinnahmen rechnen. Eine weitere Steuerschätzung des kommunalen Spitzenverbands soll im September folgen, berichtete Osterkamp.

Er hat im Wangerländer Haushalt Ende Mai Mindererträge von 1,9 Millionen Euro stehen: darunter allein 1,2 Millionen Euro wegfallende Gewerbesteuer, 150 000 Euro nicht kassierte Parkgebühren und 45 000 Euro zurückgezahlte Kindergartenbeiträge.

Die durch Corona entstandenen Mehraufwendungen belaufen sich zurzeit auf rund 300 000 Euro: 140 000 Euro als Beitrag des Wangerlands zum Friesland-Hilfsfonds, 70 000 Euro für Verwaltungsaufwand, 70 000 Euro für Urlaubsrückstellungen und Überstunden und 20 000 Euro für den Einsatz der Bauhof-Fahrzeuge.

„Nach den Lockerungen geht es nun ja langsam aufwärts – ich hoffe, dass sich das Jahr noch positiv entwickelt und die Wangerländer Betriebe mehr Umsatz machen können als sie zurzeit erwarten“, so Osterkamp. Denn dann fließt natürlich auch mehr Gewerbesteuer.

Rat und Verwaltung sind sich einig, dass trotz der Corona-bedingten Steuerausfälle die 2020 geplanten Investitionen durchgezogen werden – „aber wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, bis zum Jahresende alles Geld auszugeben“, sagt der Kämmerer. Von März bis Mai wurden einige Investitionen ausgesetzt – sie sollen nun vorgenommen werden.

„Ich setze große Hoffnungen auf die Konjunkturhilfen des Bundes für Kommunen“, sagt Osterkamp: „Es wäre gut, wenn wenigstens die Corona-bedingten Mehrkosten aufgefangen würden.“