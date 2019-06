Wangerland Ein ausländischer Familienvater möchte gern für seine kleinen Kinder eine Schaukel im Garten seines Wohnhauses aufstellen. Der Bewohner unter ihm will das aber nicht gestatten.

Was kann er tun? Mit dieser Frage kommt er am Freitag vor dem Beginn der Lebensmittel-Ausgabe der „Tafel“ in Hohenkirchen zum Stephanus-Haus. Weil er kein Deutsch kann, muss sein älterer Sohn übersetzten.

Dass dabei nicht immer eins zu eins gedolmetscht wird, das stellt die Wangerländer Integrationslotsin Heide Grünefeld immer wieder fest. Ihre Antwort in diesem Fall: Der Mann muss sich vom Vermieter die Erlaubnis zum Aufstellen der Schaukel holen. Der andere Mieter hat keine Befugnis, dies nicht zu erlauben.

Kontakte wichtig

Viele solcher juristischer Fälle begegnen der Integrationslotsin aus Hooksiel und ihrer Kollegin Jutta Cramer aus Hohenkirchen in der Arbeit mit den rund 60 Erwachsenen und 70 Kindern aus Syrien, dem Irak, aus Afghanistan und dem Westbalkan, die im Wangerland wohnen, ständig.

Für alle gilt, dass die persönlichen Kontakte zu den Lotsen und Helfern unheimlich wichtig sind, kommen sie doch aus anderen Kulturen und haben Sprachprobleme. Oft sprechen die Migranten erst nur mit Verwandten und Freunden über ihre Probleme, erst spät wenden sie sich an „Fremde“ wie die Lotsen.

„Integration dauert Generationen“, weiß Heide Grünefeld. Sie ist bei der Flüchtlingshilfe der Diakonie tätig und kann dadurch viele bürokratische Hürden oft schon im Vorfeld überwinden; zudem unterhält sie mit den Migranten persönliche Kontakte. Doch der Datenschutz baue mittlerweile immer wieder neue Hürden auf. „Jede Geschichte ist anders“, sind Grünefeld und Cramer einig.

Die meisten Migranten im Wangerland leben im Familienverbund, einige wenige sind alleinstehend und bei wenigen wohnt nur ein Elternteil mit einem Teil der Kinder im Wangerland. Mittlerweile sind die meisten Migranten in Hohenkirchen und Hooksiel untergebracht.

Fast alle Erwachsenen sind in Arbeitsmarkt-Maßnahmen untergebracht. Dass es für sie dabei nicht leicht ist, stellen beide Lotsinnen immer wieder fest. Besonders Jutta Cramer wünscht sich, dass das Jobcenter stärker auf die Menschen eingeht.

Um die Neubürger mit dem Leben und den Gepflogenheiten im Wangerland vertraut zu machen, erhalten sie durch drei ehemalige Pädagoginnen ehrenamtlich Sprachunterricht, immer donnerstags gibt es im Stephanus-Haus Hohenkirchen ein Integrationscafé, in Hooksiel freitags. Und in den Sommerferien findet in Tettens ein Schwimmkursus für Kinder statt.

„Kinder entlasten“

Beliebt bei den ausländischen Frauen ist die Wassergymnastik im Freibad Tettens von Juni bis September. Und jedes Jahr organisieren die Wangerländer Lotsen einen Ausflug für alle. In diesem Jahr geht es nach Esens zum „Klabautermann“, im vergangenen Jahr fuhren alle zum Strand in Hooksiel. Und dann findet in diesem Jahr noch ein interkulturelles Fest an gemeinsam mit der Jugendpflege Wangerland.

Die Integrationslotsen kümmern sich intensiv um alle – Transporte zur Lebensmittelausgabe der Tafel und Begleitung zum Arzt gehören ebenfalls dazu. Doch auch die Lotsinnen brauchen Hilfe: Sie suchen weitere Wangerländer, die Migranten im Beruf und in der Ausbildung begleiten und ihnen Mut machen. Dabei komme es darauf an, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. „Und wenn es dann manchmal nicht klappt, müssen wir und andere es immer wieder neu versuchen“, ist die Erfahrung von Grünefeld und Cramer.

Wichtig sei auch, dass Migranten durch fremde Dolmetscher bei problematischen Arztbesuchen unterstützt werden. „Man muss die Kinder entlasten, auf deren Schultern die gesamte Kommunikation lastet.“ Hilfe mahnen sie auch für traumatisierte Kinder an: Psychologische Unterstützung fehlt.

Doch entscheidend für die Integration, so die beiden engagierten Frauen, ist das Erlernen der deutschen Sprache, denn „die Sprache ist der Dreh- und Angelpunkt. . .“