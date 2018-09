Wangerland Bis Ende Juni hatten Wangerlands Einwohner die Möglichkeit, sich an der Befragung zum Bürgerbus zu beteiligen. Die Sommerpause hat das Team von „Wat nu im Watt“ genutzt, die Fragebögen auszuwerten. „Erste Ergebnisse liegen vor, die für eine Präsentation jedoch weiter aufbereitet werden müssen“, sagte Projektleiterin Kirsten Zander auf Nachfrage der NWZ.

Der grobe Plan sieht vor, die Umfrage-Ergebnisse sowohl öffentlich als auch im Gemeinderat zu präsentieren, um auf dieser Basis dann die endgültige Entscheidung für oder gegen einen Bürgerbus treffen zu können. Mit der Umfrage, die an alle Wangerländer Haushalte verschickt worden war, wurde abgefragt, ob überhaupt Bedarf an der ehrenamtlich organisierten zusätzlichen Buslinie besteht und wo der Bürgerbus am sinnvollsten fahren sollte.

Bürgerbus Wangerland Der Bürgerbus Wangerland soll als zusätzliches Angebot die Mobilität in der Gemeinde verbessern. Erwin Fuchs hat als Arbeitsgruppen-Leiter schon Interessierte um sich gesammelt, die später als ehrenamtliche Fahrer den Bürgerbus voranbringen wollen. Kontakt: Erwin Fuchs (Wiarden), Tel. 04463/1567 oder 0171/ 74 29 074, E-Mail fuchs_ erwin@t-online.de. Kontakt zu Koordinatorin Kirsten Zander von „Wat Nu?“, Rathaus Hohenkirchen, Tel. 04463/989 101, E-Mail: kirsten.zander@wangerland-online.de.

Fällt die Entscheidung für den Einsatz des Bürgerbusses, steht die konkrete Konzeption an: „Unter anderem müssen Linienführung, Haltestellen und Fahrzeiten geplant, eine Kostenkalkulation und ein Finanzierungsplan erstellt, Konzessionsverhandlungen mit dem Verkehrsverbund geführt, Fördermittel für das Fahrzeug beantragt und Kofinanzierungsmittel organisiert werden“, sagt Kirsten Zander.

Die Arbeitsgruppe Bürgerbus um Erwin Fuchs sucht weitere Mitstreiter – wenn es nach Fuchs ginge, würde der Bürgerbus längst rollen.

Der Bürgerbus soll den Öffentlichen Personennahverkehr ergänzen und dafür sorgen, dass die Wangerländer besser von A nach B kommen – und zwar als rein ehrenamtlich organisiertes Angebot.