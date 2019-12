Wangerland Wer künftig von der Gemeinde Wangerland ein Baugrundstück kauft, ist verpflichtet, entweder selbst in den geplanten Neubau einzuziehen oder dort eine oder mehrere Mietwohnungen für Dauerwohnzwecke zu schaffen. Einstimmig hat am Dienstag Wangerlands Gemeinderat die neuen „Richtlinien für die Vergabe gemeindlicher Wohnbaugrundstücke“ verabschiedet.

Ziel der Richtlinie ist, dafür zu sorgen, dass in den Neubaugebieten der Gemeinde – Am Wangermeer Süd in Hohenkirchen und Hohe Weg in Hooksiel – keine Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze entstehen. Denn Baugrundstücke sind knapp, umso knapper ist Mietwohnraum – die Gemeinde will mit der Richtlinie dafür sorgen, dass Einheimische zum Zug kommen und nicht weitere Ferien- und Zweitwohnungssiedlungen entstehen.

In der bisherigen Richtlinie war speziell für Horumersiel-Schillig, Hooksiel und Minsen festgelegt: „in dem Wohnhaus muss mehr als die Hälfte der Wohnfläche für das Dauerwohnen vorgesehen sein“. Diese eher lasche Formulierung wurde – zumindest für Grundstücke im Gemeindebesitz – nun aufgehoben: Auch in den drei Ferienorten gilt: Wer von der Gemeinde Flächen kauft, darf dort keine Ferienwohnungen mehr einplanen.

Der Ausschluss von Ferien- und Zweitwohnungen wird in die Kaufverträge aufgenommen – sollten die Häuser dann dennoch für Ferienwohnzwecke genutzt werden, wird eine Vertragsstrafe von 25 000 Euro fällig. „Dass wir konkrete Sanktionen für diesen Fall festlegen, ist neu“, sagte Bürgermeister Björn Mühlena in der Sitzung.

Die Gemeindeverwaltung ist zuversichtlich, dass Nachbarschaften schon aus eigenem Interesse darauf achten, wie Häuser im Wohngebiet genutzt werden

Festgelegt ist zudem, dass auch bei einem Weiterverkauf des Grundstücks oder Gebäudes der Ausschluss von Ferien- und Zweitwohnungen bestehen bleiben – die Vertragsstrafe gilt dann ebenfalls fort.

Grundsätzlich ausgeschlossen ist darüber hinaus der Bau von Nurdach-Häusern. Und bei der Grundstücksgestaltung wird festgelegt, dass nicht überbaute Flächen grundsätzlich Grünflächen zu sein haben – Schottergärten sind in den Neubaugebieten der Gemeinde damit ebenfalls ausgeschlossen.