Wangerland Schon im Frühjahr hatten Anlieger der Straße Oldorfer Sietwendung sich an die Gemeindeverwaltung Wangerland gewandt und darauf hingewiesen, dass die Straße kaum noch zu befahren ist, weil sie voller Schlaglöcher und Rillen sei. „Damals wurde mir gesagt, der Weg wird repariert, wenn es trockener ist – jetzt war es eigentlich sehr lange trocken. Aber passiert ist nichts“, sagte eine Anliegerin jetzt in der Bürgerfragestunde der Ratssitzung. Sie könne noch nicht einmal ihre Kinder mehr Radfahren lassen, weil die Gefahr, zu stürzen, viel zu groß sei.

Markus Gellert vom Ordnungsamt bestätigte, dass eine Reparatur ansteht: „Das wird im Herbst noch passieren“, sicherte er zu.

Bürgermeister Björn Mühlena teilte im Rat mit, dass an der Bushaltestelle Wichtens auf Wunsch der Anlieger nun eine Solarlampe angebracht wurde.

Eine Untersuchung der Hafenkaje Hooksiel hat ergeben, dass die Statik vollkommen in Ordnung sei. Bei den Arbeiten waren Maueranker freigelegt worden. „Sie sind in sehr gutem Zustand“, berichtete Mühlena. Nun sollen Reparaturen an der Hafenmauer vorgenommen werden.

Verärgert ist der Bürgermeister über Behauptungen, die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittele im Zusammenhang mit dem Weiterbau der Ferienwohnanlage auf der Fläche der alten Deichbatterie Schillig gegen Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder. „Wir haben Strafanzeige gegen den Urheber dieser Behauptung wegen übler Nachrede gestellt“, sagte er. Wie berichtet, wehren sich Eigentümer von Ferienhäusern und Anlieger gegen den Weiterbau und werfen Gemeinde und Landkreis als Genehmigungsbehörde vor, dass die Baugenehmigungen nicht rechtmäßig seien. Zurückgewiesen hat der Bürgermeister auch Aussagen, dass beim Verkauf der beiden WTG-Grundstücke am Hooksieler Hallenbad gegen Vergaberegeln verstoßen worden sei. „Die Vergabekammer hat bestätigt, dass die Vergabe nicht zu beanstanden ist“, betonte er.