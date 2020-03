Saisonstart Verschoben: Camping im Wangerland: Plätze bleiben zu

Wangerland Mit der Ansage der Bundesregierung, dass touristische Übernachtungen zu unterbleiben haben, steht nun fest: Wangerlands Campingplätze in Hooksiel und Schillig werden nicht am 1. April geöffnet. Der Start der Campingsaison wird verschoben – auf unbestimmte Zeit. Die Wangerland Touristik GmbH als Betreiberin hat angekündigt, dass sie eine Regelung finden wird, um den Campern entgegenzukommen.

Aufgrund der vom Land verfügten Verordnung bleiben die Touristinfos in Hooksiel und Horumersiel, die Bibliotheken und Gästehäuser sowie die Kinderspielhäuser im Wangerland ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die beiden Hallenbäder sind bereits dicht.

Die Tourist-Infos in Hooksiel und Horumersiel sind weiterhin telefonisch erreichbar unter 04426/9870 (Horumersiel) und 04425/95 800 (Hooksiel) oder per E-Mail an info@ wangerland.de.

Für die Büchereien der WTG in Hooksiel und Horumersiel gilt: die Leihfrist der Medien wird automatisch für die Dauer der Schließzeit verlängert. Säumnisgebühren entstehen für die zusätzlichen Schließungstage nicht.