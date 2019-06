Wangerland Die Müllabfuhr in Wiarden hat am Freitag, Samstag und Montag gut geklappt. Und der Landkreis hat sogar bei Wiardern nachgefragt, ob die Tonnen geleert und die gelben Säcke abgeholt wurden. „Es war etwas Hin- und Herschieberei mit den Tonnen – aber sie wurden geleert“, berichtet ein Wiarder.

Auch sonst ist im Dorf nun ein deutlicher Baufortschritt zu sehen: Die Bordsteine sind durchgehend gesetzt, zurzeit werden weitere Arbeiten an den Straßenrändern abgeschlossen. Und an diesem Freitag rollt der Asphaltfertiger an – die Straße bekommt ihre neue Asphaltdecke. Dazu muss die Ortsdurchfahrt Wiarden nochmals komplett gesperrt werden. Freitagabend soll das „vergessene Dorf“ dann wieder von allen Seiten erreichbar sein.

Wie berichtet, war Wiarden durch die Sanierung der L 809 weitgehend vom Fahrzeugverkehr abgeschnitten: Seit 3. Juni ist die komplette Strecke der K 87 von der Kreuzung Jeversche Straße/Bismarckstraße bis zur Einmündung in die L 810 in Wiarder Altendeich voll für den Verkehr gesperrt. Saniert wurde ein rund 2,5 Kilometer langes Teilstück von der Einmündung Schubertstraße in Hohenkirchen durch Gottels bis Wiarden Mitte. Während in Hohenkirchen der Verkehr dennoch rollte war Wiarden weitgehend abgeschnitten: Erreichbar mit Fahrzeugen ist das Dorf nur übers Hinterland über Bassens/Stumpens und den Mahnweg.

Kommende Woche steht schon die nächste Straßensperrung an: Ab Montag, 24. Juni, wird die Landesstraße 812 zwischen Ortsausgang Jever und Kreuzung Waddewarder Brücke voll gesperrt: Dort wird der Radweg auf 2,5 Kilometern Länge saniert – „wir müssen heute solche Arbeiten unter Vollsperrung durchführen“, hieß es bei der Landes-Straßenbaubehörde in Aurich.

Die Asphaltdecke des Radwegs wird vollflächig gefräst und neu aufgebracht. Die Arbeiten werden etwa drei Wochen dauern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 200 000 Euro und werden vom Land getragen.

Die Vollsperrung gilt für Kraftfahrzeuge, Radfahrer dürfen die Straße befahren.

