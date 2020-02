Wangerland Digitale Schlösser für die Strandkörbe: Die Wangerland Touristik will die Strandkorbmiete in Hooksiel, Horumersiel und Schillig vereinfachen. Unkompliziert, schnell und sicher sollen die digitalen Schlösser sein und eine Vielzahl an Vorteilen für Gäste und Vermieter bieten.

Durch die Ausstattung mit den neuen Schlössern können Strandkörbe im Wangerland jederzeit, unabhängig von Öffnungszeiten der Kassenhäuser und der Tourist-Infos, gemietet werden. „Egal ob von Zuhause bei Buchung der Unterkunft oder kurzfristig vor Ort über das Smartphone – mit nur wenigen Klicks ist der Wunsch-Strandkorb in kürzester Zeit gebucht“, so die WTG.

Nach Abschluss der Strandkorb-Buchung erhalten die Gäste über eine App einen digitalen Schlüssel, mit dem sie den ausgewählten Strandkorb öffnen und wieder verschließen können. Das Wegfallen des herkömmlichen Schlüssels verhindert zudem, dass der Schlüssel vergessen wird oder verloren geht.

Ein weiteres Feature: Die App unterstützt mit Hilfe einer Art Navi dabei, den gebuchten Strandkorb am Strand schneller zu finden. Auch an Gäste, die ihren Strandkorb auf herkömmliche Art ohne Smartphone mieten möchten, wurde gedacht. In diesem Fall erhalten die Gäste nicht wie bisher einen Schlüssel, sondern eine Karte. Die muss zum Öffnen und Schließen lediglich vor das Schloss gehalten werden.

Als Schlösser eingesetzt werden Bluetooth und RFID-Systeme. Bereitgestellt werden die Schlösser über den Anbieter BeachBuddy. Dieser stellt neben den digitalen Schlössern auch die dazugehörige Buchungsplattform bereit und sorgt sowohl für den reibungslosen Betrieb als auch für eventuelle Wartungen.