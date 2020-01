Die Flussseeschwalbe am Banter See beobachten

Die Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) brütet in weiten Teilen Eurasiens und Nordamerikas. In Niedersachsen kommt sie vor allem am Wattenmeer vor, einzelne Vögel auch im Binnenland.

Der Vogel hat eine Körpergröße zwischen 27 und 31 Zentimetern. Die Flügellänge beträgt zwischen 23,9 und 28,7 Zentimeter, die Flügelspannweite 72 bis 82 Zentimeter. Männchen sind tendenziell etwas größer als Weibchen.

Ihre Nahrung sucht sich die Flussseeschwalbe vor allem in Prielen, im küstennahen Meer und an den Unterläufen der Flüsse. Dabei fängt sie kleine Oberflächenfische wie Hering, Sprotte, Stichling, Krebstiere, wasserlebende Insektenlarven und fliegende Insekten. Als Rastplätze bevorzugt sie Sandstrände und Sandbänke.

Am Banter See in Wilhelmshaven gibt es eine große Flussseeschwalbenkolonie. Sie wird seit mehr als 30 Jahren von Wissenschaftlern des Instituts für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“ untersucht.

Mehr Infos unter www.ifv-vogelwarte.de/das-institut/mit-flussseeschwalben-auf-du-und-du/flussseeschwalben.html