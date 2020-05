Weitergabe Von Urlauberdaten: Vermieter kritisieren Aktionismus

Oldenburg

Pläne Für Ehemaligen „schwan“ In Oldenburg Am Stau entsteht großes „OLs Braugasthaus“

Das Oldenburger Bier erhält ein Gasthaus direkt am Wasser. In einigen Tagen eröffnet schon die Außengastronomie. Zudem gibt es Fortschritte bei den baulichen Veränderungen in weiteren Lokalen.