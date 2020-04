Frühjahrsdeichschau Des Iii. Oldenburgischen Deichbands: Schäden an Deichen vergleichsweise gering

Wangerland /Wilhelmshaven Mehrere Tage lang und in kleiner Besetzung: Auch die Frühjahrsdeichschau des III. Oldenburgischen Deichbands findet in Corona-Zeiten etwas anders statt als sonst. Einen Überblick über den Zustand der Deiche – 60 Kilometer Hauptdeichlinie und 40 Kilometer 2. Deichlinie zwischen Dangast und Harlesiel – verschafften sich Jochen Meier vom Landkreis und Thorsten Wehrmann (NLWKN) mit Deichbandvorsteher Eilt-Onno Garlichs und Geschäftsführer Gert Bartels.

Deichbau: Maßnahmen in Wilhelmshaven Erneuerung des Deckwerks am Voslapper Seedeich: Laut radarsensorischer Untersuchung des Unterbaus von Deckwerk und Außendeichfahrbahn besteht zwischen dem Hooksieler Außenhafen und dem Jade-Weser-Port dringender Handlungsbedarf.

• 2020 wird ein weiterer, ca. 285 Meter langer Deckwerksabschnitt ausgebaut. Es ist der 9. Bauabschnitt. Die abschließende Auftragsvergabe steht allerdings noch aus.

• Der seeseitige Deichsicherungsweg wird für Fußgänger und Fahrradfahrer abschnittweise gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird entsprechend beschildert. Erhöhung und Verstärkung des Heppenser Seedeichs: Der ca. 2 Kilometer lange Heppenser Seedeich hat in Teilen eine Fehlhöhe von bis zu 0,80 Meter. Seit 2019 wird er in drei Bauabschnitten erhöht. Die Arbeiten haben 2019 südlich des Maadesiels begonnen.

• 2020 liegt der Schwerpunkt der Arbeiten zwischen NWO-Brücke und Rüstringer Berg. Neben den Deichbauarbeiten werden auch Deckwerksarbeiten ausgeführt.

• Für die Deichbauarbeiten wird die Zufahrt zum Rüstringer Berg und dem Parkplatz gesperrt. Nur an den arbeitsfreien Tagen wird eine fußläufige Zuwegung zu der Erinnerungsstätte Seefrieden am Rüstringer Berg möglich sein.

• Auch der seeseitige Deichsicherungsweg zwischen Maadesiel und Rüstringer Berg bleibt bei den Arbeiten gesperrt.

Ihr Fazit: Die Sturmfluten im Winter haben vergleichsweise geringe Schäden angerichtet. Der Deichband hat zwischen Oktober und Ende März drei leichte Sturmfluten gezählt. Am 11. Februar sind mit Pegeln etwa 2 Meter über dem mittleren Tidehochwasser die höchsten Wasserstände aufgetreten.

„Nennenswerte Schäden gab es nicht. Auch die Teekanschwemmungen an den Deichen hielten sich aufgrund der vorwiegend westlichen Windrichtung bei den Sturmfluten in Grenzen“, teilt Eilt-Onno Garlichs mit.

Seit einigen Wochen sind die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen an den Deichen und Deckwerken angelaufen: Mit zahlreichen kleineren Einzelmaßnahmen soll der Zustand der Deiche weiter verbessert werden. Zudem sind Reparaturarbeiten an den Verbandsanlagen, unter anderem an den Deichschäfereien geplant.

Knapp 7,5 Millionen Euro hat der III. Oldenburgische Deichband für seine Maßnahmen in diesem Jahr angesetzt. Planung und Baubegleitung übernimmt wie in den vergangenen Jahren die Betriebsstelle Brake/Oldenburg des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

Neben Baumaßnahmen im Bereich Wilhelmshaven (siehe Infobox) steht im Wangerland die Fortsetzung der Neuprofilierung der 2. Deichlinie an: Zwischen Horumersiel und Crildumersiel sind die Arbeiten nach drei Jahren abgeschlossen. Nun steht ein Abschnitt in Hooksiel an – zurzeit läuft die Planung.

Entlang der 2. Deichlinie soll die Deichbinnenböschung abgeflacht werden – das ermöglicht eine bessere Pflege der Deiche mit Schafen aber auch mit technischem Gerät. Am Ende soll die 2. Deichlinie ein durchgehend einheitliches Profil haben.

Früher als geplant kann das Gebäude des Mutter-Kind-Kurheims des DRK-Landesverbands Oldenburg in Schillig am Deich abgetragen werden: Als vor einigen Jahren das erste Gebäude im Deichbereich abgerissen wurde, hatten Deichband und DRK eine Nutzungsdauer vereinbart – „nun hat das DRK das Gebäude früher aufgegeben“, sagt Deichband-Geschäftsführer Gert Bartels. Zurzeit läuft die Ausschreibung, im Mai/Juni wird das Gebäude abgerissen. Danach soll der Deichsicherungsweg neu gebaut werden.

Ebenfalls in Planung ist weiterer Lahnungsbau: Die Lahnungen sollen das Deichvorland vor Abbrüchen schützen und die Landgewinnung unterstützen.