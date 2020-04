Ostern: Wilhelmshaven und Wangerland sperren Straßen

Wangerland /Wittmund /Wilhelmshaven Blauer Himmel, Sonnenschein – und Ostern: Da rechnet die Gemeinde Wangerland wieder mit einem Ansturm auf die Strände.

Vorsorglich werden deshalb bereits am Donnerstag wieder die Straßensperren Richtung Schillig und auf der Bäderstraße in Hooksiel eingerichtet.

Wie bisher bleibt auch das Deichschart Hooksiel geschlossen – der Strand ist damit nicht mit dem Auto erreichbar, aber weiterhin zu Fuß durchs Dorf.

Die Stadt Wilhelmshaven hat die Straße zwischen Jade-Weser-Port und Außenhafen Hooksiel – Am tiefen Fahrwasser – ebenfalls gesperrt. Und die Schleusenbrücke am Außenhafen ist zusätzlich hochgeklappt – auch zu Fuß oder per Rad führt dort kein Weg zum Strand.

Weil sich dennoch immer wieder Wohnmobile auf der Sache nach lauschigen Stellplätzen ins Wangerland verirren, wird es auch verstärkt Kontrollen von Park- und Stellplätzen geben. „Wir schicken die Wohnmobile dann nach Hause“, so Gellert: Das Wangerland hatte schon vor drei Wochen alle Stellplätze dichtgemacht.

Der Landkreis Wittmund sperrt alle Parkflächen für auswärtige Wohnmobile und Wohnwagen-Gespanne gesperrt – vom 9. bis zum 14. April. Zudem werden die Zufahrtsstraßen mit entsprechenden Verkehrsschildern gesperrt. Polizei und Ordnungsämter werden die Verbote über Ostern kontrollieren.