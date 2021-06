Wo sollen die Leute essen und einkaufen?

Wangerland Wie viele weitere Ferienbetten verkraftet das Wangerland? Die im Fachausschuss vorgestellten touristischen Neubauvorhaben in Hooksiel, Horumersiel, Schillig und Hohenstiefersiel werden von den Wangerländern nicht durchweg positiv gesehen.

Das zeigte sich in der Einwohnerfragestunde: „Wo sollen die vielen zusätzlichen Gäste in Schillig denn essen? Schon jetzt stehen sie in langer Schlange vorm Bäcker – wenn noch mehr Ferienwohnungen kommen, geht das nicht mehr“, sagte Brigitte Harry: Vielerorts reiche die Versorgungs-Infrastruktur kaum noch, um alle zu bedienen, ist ihre Beobachtung.

Ähnliche Kritik kommt aus Horumersiel: „Für Einheimische gibt es keine Post und bald keine Apotheke mehr, Senioren- und Jugendtreffs fehlen – wie passt da der Kur- und Wohnpark hinein?“ Und: „Wir sollten besser Festhalten an der friesischen Gemütlichkeit und der Weite der Landschaft – und nicht ein Manager-Hotel hineinsetzen.“

Wangerlands Politik und Verwaltung sehen das Problem. Geplant ist ein Gemeindeentwicklungskonzept, das alle Wangerländer Ortschaften umfasst und die Notwendigkeiten von Infrastruktur feststellt. Aber: „Das Versorgungsangebot regelt der Markt selbst“, sagte Bürgermeister Björn Mühlena.

Die Anlieger des geplanten Wellness-Ferienhofs in Hohenstiefersiel haben an den Rat bereits Unterschriften gegen die Pläne übergeben. „Uns Dörp ist eine gewachsene Struktur und besonders – das sollte erhalten bleiben und nicht mit Bungalows zugepflastert werden“, sagte Karin Mennen für die Anlieger. Würde das Vorhaben umgesetzt, wäre das „die totale Einschränkung“, so Mennen.