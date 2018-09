Wangerooge Für reichlich Diskussionen hat am Donnerstag in der Ratssitzung auf Wangerooge die Nutzungsänderung für Wohnungen in einen Beherbergungsbetrieb an der Zedeliusstraße 41 gesorgt. Schon im Bauausschuss war der Punkt zurückgestellt worden. Denn: Es liegt weder der aktuelle Bebauungsplan vor, noch die konkrete Planung des Antragstellers.

Bürgermeister Marcel Fangohr betonte, dass auf Wangerooge keine weiteren Zweitwohnungen gewünscht seien. „Die stehen bis auf zwei-/ dreimal im Jahr leer und bringen kein Geld rein“, sagte er. „Aber der Antragsteller wäre bereit, mindestens 15 Prozent Dauerwohnraum zu schaffen.“ Und Dauerwohnraum sei dagegen gewünscht.

Petra Tiessen (FDP) pochte deshalb auf schnelle Entscheidungen: „Wenn wir jetzt schon wissen, dass wir das zulassen werden – warum dann noch auf den neuen Bebauungsplan warten?“ Dem stimmte Uwe Osterloh (SPD) zu.

Jürgen Wiebach (CDU) sagte, dass man die Rechtsformen beachten müsse: Wenn vorab etwas entschieden werden würde, falle man möglicherweise später damit auf die Nase. „Ich will erst die genauen Planungen des Antragsstellers sehen“, betonte Wiebach.

Nach langer Diskussion, bei der zunächst keiner der Ratsmitglieder so recht wusste, wofür er nun eigentlich stimmen sollte, wurde bei einer erneuten Abstimmung beschlossen: Der Antrag wird abgelehnt. Doch die Ratsmitglieder erwarten schon einen neuen Antrag – und hoffen auf genauere Pläne und Raumbestimmung, was als Dauerwohnraum gekennzeichnet werden soll.

Weitere Beschlüsse

• Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan an der Zedeliusstraße 35/37 zum Neubau einer Bratwurst-Holzbude: Abgelehnt, da die Bauvorgaben nicht eingehalten werden (nicht nach vorn geöffnet sein bzw. an den Seiten verglast).

• Neubau eines Mehrfamilienhauses, Dorfgroden 36: abgelehnt, da die Vorgaben von Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) überschritten werden.

• Antrag auf Anbau eines Balkons im Ober- und Dachgeschoss mit Erhöhung der Dachgaube, Straße zum Westen 23: zugestimmt, da die leichte Erhöhung keine Auswirkungen auf Wohnraum hat.

• Antrag auf Befreiung des B-Plans für Minigolfservicegebäude mit Imbiss am Hindenburgplatz vom FLN Frisia-Luftverkehr: Zugestimmt.

• Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwandes (40 000 Euro) für den turnusgemäßen Service nach 20 Jahren bei der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr: zugestimmt. Die Gesamtkosten, einschließlich Mietfahrzeug für die Zeit des Services der eigenen Drehleiter: 55 000 Euro.