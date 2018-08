Weitere Themen und Beschlüsse



• Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan an der Zedeliusstraße 24 zur Errichtung eines Vorbaus: Wurde zurückgestellt, da noch unklar ist, was dort geplant ist. Offen war, ob der „Brotway“ dort weiter bestehen würde.



• Antrag auf Befreiung vom Bebauungsplan an der Zedeliusstraße 35/37 zum Neubau einer Bratwurst-Holzbude: Abgelehnt, da es eine feste Definition von Bebauung gibt. So müsste der Bau nach vorn geöffnet sein bzw. an den Seiten verglast – das war nicht vorgesehen.



• Nutzungsänderung von Wohnungen in einem Beherbergungsbetrieb an der Zedeliusstraße 41: Zurückgestellt, da dies laut jetzigem Bebauungsplan nicht möglich ist und noch nicht klar ist, was der künftige B-Plan vorsieht.



• Neubau eines Mehrfamilienhauses, Dorfgroden 36: abgelehnt, da die Vorgaben von Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) überschritten werden – das würde mehr Wohnfläche generieren als erlaubt.



• Antrag auf Anbau eines Balkons im Ober- und Dachgeschoss mit Erhöhung der Dachgaube, Straße zum Westen 23: zugestimmt (eine Enthaltung), da die leichte Erhöhung keine Auswirkungen auf Wohnraum hat.



• Antrag FDP, Aufhebung der Satzung zur Regelung der Außenwerbung: zwar abgelehnt (die Ausschussmitglieder sehen keinen Grund zur Aufhebung), aber an den Finanzausschuss weitergeleitet, um die Regelung möglicherweise zu überarbeiten.



• Im Finanzausschuss soll zudem über die Festlegung von Bußgeldern diskutiert werden – bisher gibt es keine Definitionen (etwa bei Lärm oder wenn Hundekot nicht beseitigt wird).



• Auch über Geschwindigkeitsbegrenzungen für E-Bikes soll nachgedacht werden: Offenbar kommt es immer wieder vor, dass Radfahrer mit E-Bikes bis zu 40 km/h fahren. Zum Vergleich: E-Karren dürfen höchstens 15 km/h fahren.



•

• Auf Nachfrage der NWZ: Der Vorbau an der Zedeliusstraße 45 muss umgebaut werden. Anfang des Jahres fand dort eine Begehung des Landkreises statt und es wurde festgestellt: die Vorgaben zum Bau der Veranda wurden nicht erfüllt. So muss eine Veranda ein abgeschlossener Bereich sein, getrennt vom übrigen Teil des Gebäudes. Der Umbau soll aber nicht in der Saison stattfinden.



• Derzeit werden Pumpe und Kabel unterhalb des Schwimmbads kontrolliert, repariert und möglicherweise ausgetauscht. Wie berichtet, war dort Anfang des Jahres der Blitz eingeschlagen. „Die Pumpe ist aber ohnehin rund 30 Jahre alt – vielleicht ist es sinnvoller, sie gleich komplett auszutauschen“, so Fangohr.