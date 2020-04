Corona-Krise: Appell des Wangerooger Rates: Bauarbeiten weiter aussetzen

Wangerooge „Das kommt zu früh. Lockerungen sind in der derzeitigen Situation noch nicht vertretbar“: Wangerooges Gemeinderat appelliert an die Handwerks- und Bauunternehmen, freiwillig auf die Wiederaufnahme der Arbeiten auf der Insel zu verzichten.

Mit Verordnung vom 17. April hat das Land das Betretungsverbot für Handwerker und Dienstleister für die Ostfriesischen Inseln aufgehoben. Ab diesem Montag, 20. April, dürfen demnach die Baustellen auf den Inseln – auch auf Wangerooge – wieder in Betrieb gehen.

Handwerker und externe Dienstleistungsfirmen dürfen laut Verordnung des Landes ihre Tätigkeiten wieder aufnehmen und ab Montag, 20. April, aus beruflichen Gründen auf die Insel Wangerooge kommen. Die Firmen können Anträge auf Zugangsberechtigungen wie gewohnt schriftlich elektronisch oder per Fax stellen. Die Mail-Adresse ist ordnungsamt@wangerooge.de. Eingehende Anträge werden ab Montag, 8 Uhr, bearbeitet.

„Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir für diese Entscheidung nicht verantwortlich sind. Die Rechtsverordnung kommt vom Land Niedersachsen“, betonte Bürgermeister Marcel Fangohr.

Keine weitere Verfügung

Der Landkreis Friesland, der am 24. März ein Betretungsverbot für Wangerooge erlassen und damit die damalige Verordnung des Landes deutlich verschärft hatte, wird diesmal auf eine zusätzliche Allgemeinverfügung mit Betretungsregeln für die Insel verzichten. Das kündigte Landrat Sven Ambrosy am Freitag an.

Deshalb richtet der Rat der Gemeinde Wangerooge einen Appell an die Handwerks- und Bauunternehmen, freiwillig bis auf weiteres auf die Wiederaufnahme der Arbeiten zu verzichten. „Bei einer Lockerung der Zugangsbeschränkungen wird mit bis zu 500 Handwerkern und Bauarbeitern zu rechnen sein und der damit einhergehende Pendelverkehr jede Woche zwischen der Insel und dem Festland wird das Risiko der Verbreitung des Corona-Virus’ erhöhen“, begründet Ratsvorsitzende Bärbel Herfel den Appell. Zudem stelle die Anzahl von rund 500 erwarteten Handwerkern und Bauarbeitern gegenüber 1300 Insel-Einwohnern kein untergeordnetes Verhältnis mehr dar und würde die begrenzte ärztliche Versorgung erheblich belasten.

„Besonders problematisch ist, dass ein Großteil der Baufirmen die auf der Insel tätig sind, nicht aus dem Landkreis Friesland und Umgebung kommen, sondern aus Landkreisen, in denen die Infektionszahlen vier- bis siebenmal so hoch sind wie in Friesland“, so Bärbel Herfel: Dadurch würde das Risiko einer Verbreitung des Virus’ auf der Insel erhöht.

Insel-Geschäfte dürfen wieder öffnen Mit Verordnung des Landes vom 17. April können Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmetern wieder öffnen – „das bedeutet, dass auf der Insel alle Einzelhandelsbetriebe öffnen können“, so Bürgermeister Marcel Fangohr. Inhaber können sich an die Marketingabteilung der Kurverwaltung wenden, die die möglichen eingeschränkten Öffnungszeiten umgehend veröffentlicht. Aufgrund der angespannten Lage werden gern auch besondere Angebote aufgenommen. Die Gastronomie muss weiter geschlossen bleiben, kann aber den Außer-Haus-Verkauf durchführen. Kosmetikanwendungen und Physiotherapien dürfen weiter nur aus medizinisch notwendigen Gründen durchgeführt werden. Frisörgeschäfte sollen voraussichtlich am 4. Mai wieder eröffnen dürfen. Die touristischen Einrichtungen und die Gemeinde- und Kurverwaltung bleiben weiterhin geschlossen.

Der Gemeinderat schlägt als Möglichkeit vor, dass Handwerker und Bauarbeiter während der Corona-Krise nicht wochenweise zur Insel pendeln, sondern länger dableiben. „Das würde das Risiko der Virus-Verbreitung minimieren“, sind die Insel-Politiker überzeugt.

Baufenster verlängern

Und um den Handwerkern und besonders Baufirmen entgegenzukommen, plant die Gemeinde Wangerooge, das auf der Insel geltende Baufenster über den 31. Mai hinaus zu verlängern, damit die wirtschaftlichen Auswirkungen teils oder ganz aufgefangen werden können. „Ein genauer Zeitraum wird vom Gemeinderat Wangerooge nach Beendigung der Zugangsbeschränkungen beschlossen und bekanntgegeben“, kündigt Bärbel Herfel an.

Die Inselpolitik betont: „Im Interesse des Gemeinderats ist es nicht, Handwerker, die hier zwingend erforderliche Reparaturen und Arbeiten durchführen müssen, von der Insel fernzuhalten. Wir möchten lediglich Handwerker, die zurzeit Arbeiten verrichten, die auch zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden könnten, auffordern, der Insel fernzubleiben.“

Und weiter: „Wir haben nichts gegen diese Menschen, die hier auch nur ihre Arbeit tun. Aber die jetzige Krisensituation erfordert vernünftige Handlungsweisen. Der Rat der Gemeinde Wangerooge appelliert an die Investoren und Unternehmen, die Gebäude bauen, unserem Wunsch nach einer freiwilligen Reisebeschränkung nachzugeben.“

Als Ratsvorsitzende gibt Bärbel Herfel im Appell zudem zu bedenken: „Die hier lebenden Menschen können nicht nachvollziehen, dass Verwandte oder Familienangehörige, die ihren ersten Wohnsitz nicht auf der Insel haben, nicht zu ihren Partnern oder Eltern auf die Insel kommen dürfen. Deshalb ist das Verständnis der Inselbewohner nur gering, dass es für andere Personenkreise keine Zugangsbeschränkungen gibt.“

Trotz einer Stellungnahme, die der Bürgermeister mit Blick auf die neue Verordnung ans Land gerichtet hatte, wurde das Betretungsverbot für Familienangehörige der Insulaner – speziell Kinder und Eltern – nicht aufgehoben. Das gilt vorerst bis 6. Mai.

„Der Rat ist sich der Tatsache bewusst, dass er keinerlei Handlungsvollmacht hat und natürlich nicht in der Lage ist, eine Berufsausübung zu untersagen. Der Gemeinderat bittet die Unternehmen und Investoren jedoch um Rücksichtnahme auf die Bevölkerung und darum, auf die Fortführung von nicht notwendigen Arbeiten zu verzichten“, so Herfel.