Wangerooge /Darß Das Wangerooger Seefeuer wird in diesem Jahr Motiv der Leuchtturm-Serie der Deutschen Post (die NWZ berichtete). Als Gegenstück tritt der Leuchtturm Darßer Ort in Mecklenburg-Vorpommern auf, der auf die 45-Cent-Briefmarke gelangt. Erstausgabetag ist der 7. Juni. Wo befindet sich Darßer Ort?

1848 gemauert

Der Leuchtturm zählt zu den ältesten Leuchttürmen Mecklenburg-Vorpommerns. 1848 errichtet, wird er jetzt 170 Jahre alt und ist immer noch in Betrieb. Er wurde erbaut, um vor den Untiefen der Darßer Schwelle zu warnen. Seine Entstehungsgeschichte ist aber wesentlich älter, denn bereits 1792 fragt die schwedisch-pommersche Regierung bei Landjäger Niemann in Born nach, ob eine Tonne am Darßer Ort die zahlreichen Strandungen dort verhindern könne. Der antwortete kenntnisreich: Nur eine „so kostbare Anstalt wie ein Feuerturm oder eine Bake“ könnten wirksam Abhilfe schaffen, denn die Havarien ereigneten sich zumeist nachts.

BILD: Post BILD: Post Leuchttürme für 70 und 45 Cent Zum Erstausgabetag der beiden neuen Leuchtturm-Briefmarken ist das Team „Erlebnis: Briefmarken“ am Donnerstag, 7. Juni, auf Wangerooge und richtet im Alten Leuchtturm eine Sonderpostfiliale ein – von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Im Gepäck: das neue Markenmotiv, das dazugehörige Ersttagsblatt sowie den Sonderstempel zu diesem Anlass. Als Stempelvorlage gibt es auch einen limitierten Sonderbriefumschlag mit dem Leuchtturmmotiv, Preis 2 Euro. Neuer Leuchtturm Wangerooge: Seit 1968 kennzeichnet das rot leuchtende Seefeuer des neuen Leuchtturms im Westen der Insel das Fahrwasser der Jade und der Weser. Mit 60 Metern Feuerhöhe ist es eines der höchsten Leuchtfeuer Deutschlands. 284 Stufen führen in die Turmspitze hinauf. Nach dem Ausbau des Jadefahrwassers auf 13 Meter unter Seekartennull reichte der alte Leuchtturm nicht mehr aus. Gesteuert und überwacht wird das Feuer des neuen Leuchtturms über eine UKW-Richtfunkstrecke von der Seezeichenzentrale des Wasser- und Schifffahrtsamts Wilhelmshaven in Schillig. Leuchtturm Darßer Ort: Alle 22 Sekunden sendet der Leuchtturm Darßer Ort, der älteste noch in Betrieb befindliche Leuchtturm an der mecklenburg-vorpommerschen Küste, zwei bis vier Blitze aus. Noch in 23 Seemeilen Entfernung warnt er Schiffe auf der Ostsee vor der Darßer Schwelle. 1878/79 wurde der Leuchtturm aus roten Ziegeln an der nordwestlichen Spitze der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in der Nähe von Prerow erbaut. 1849 wurde er in Betrieb genommen. Er ist knapp 36 Meter hoch und befindet sich im Natureum. Zu erreichen ist er nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der Pferdekutsche.

Es sollten aber noch Jahrzehnte vergehen, bis ein Neubau realisiert wird. Immer wieder taucht die Frage nach den Kosten auf, obwohl die Hansestadt Lübeck im Jahr 1800 anbietet, sich finanziell zu beteiligen. Nach dem Wiener Kongress 1815 wechselt die Landeshoheit: die Dänen sind die neuen Herrscher, die aber Vorpommern und das Herzogtum Lauenburg sofort für 2,6 Millionen Taler an Preußen verscherbeln.

1817 fordert der preußische Landvermesser Joachim Quistorp „zur Sicherstellung der Schiffahrt von den Preußischen Häfen nach dem Sunde“ den Bau von drei Leuchttürmen: Darßer Ort, Arkona auf Rügen und Greifswalder Oie. Erst 1837 beginnen Verhandlungen zum Leuchtturmbau auf dem Darß.

Die Notwendigkeit belegen mehr als 80 Wracks, die in unmittelbarer Nähe der Landspitze in alten Seekarten verzeichnet sind. Der Leuchtturm befindet sich an der nordwestlichen Spitze der Halbinsel Fischland-Darß. Ingenieur L.A. Veitmeyer aus Berlin liefert die teure Optik, die aus Paris stammt: ein Fresnellscher Linsenapparat II. Ordnung. Ab 1936 wird der Leuchtturm elektrisch betrieben.

Das Feuer reicht 23 Seemeilen (ca. 42 Kilometer). Seit der Wende kommen alljährlich zehntausende Besucher, um den runden Backsteinturm zu besteigen und die Aussicht zu genießen. Im Leuchtturmwärtergehöft befindet sich eine Außenstelle des Meeresmuseums Stralsund, das Natureum. Der Turm kann im Sommer täglich bestiegen werden. 126 Stufen sind zu überwinden, bis man das 35,40 Meter hohe Bauwerk erklommen hat. Die Galerie liegt auf 27,80 Metern und ermöglicht bei guter Sicht einen Blick auf die weißen Klippen von Möns Klint in Dänemark.

Seit 1969 in Betrieb

Die beliebten Leuchtturm-Briefmarken waren ursprünglich nur für fünf Jahre geplant und kamen erstmals 2004 auf den Markt. Angesichts der großen Nachfrage erscheinen bis heute jährlich zwei neue Motive. Vom ersten Turm, dem Roten Sand, sollen 536 Millionen Stück gedruckt worden sein.

Der neue Wangerooger Leuchtturm war 2016, als der Bundesfinanzminister ihn als Briefmarkenmotiv auswählte, 50 Jahre alt geworden. Mit einer Bauwerkshöhe von 67,20 Metern ist das Seefeuer (noch) das höchste deutsche Seezeichen.

Der Ausbau der tiefen Fahrrinne zum Ölhafen Wilhelmshaven und die Neuordnung der Zufahrt zum einzigen deutschen Tiefwasserhafen hatte die Planungen für den Neubau 1966 ausgelöst. Der alte Leuchtturm von 1856 inmitten des Inseldorfs stand dafür schlicht am falschen Platz und hätte zudem die technischen Anforderungen nicht erfüllen können. Neben Norderney und Helgoland ist das Leuchtfeuer Wangerooge für die innere Deutsche Bucht außerordentlich wichtig.

Das Seefeuer, das 28 Seemeilen (knapp 52 Kilometer) hinaus auf die Nordsee strahlt, wurde am 7. November 1969 gezündet und löste den alten Leuchtturm ab.