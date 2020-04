Deichsicherheit Auf Wangerooge: Kampfansage an Disteln auf den Deichen

Wangerooge Herbizideinsatz für Deichsicherheit: Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wird voraussichtlich am 20. April auf Dorf- und Ostgrodendeich Disteln und anderen unerwünschten Pflanzen zu Leibe rücken. Insulaner müssen sich im Bereich des Dorf- und Ostgrodendeichs auf eine zeitweise Sperrung des Deichkronenwegs einstellen.

Nur eine dichtverwurzelte und widerstandsfähige Grasnarbe kann Wangerooges Deiche wirksam vor dem Wellenangriff bei Sturmfluten schützen. Vor allem Disteln, aber auch andere unerwünschte Pflanzen haben sich auf den Böschungen stark verbreitet. Mit selektiv wirkenden Pflanzenschutzmitteln wollen Küstenschützer des NLWKN deshalb dem unerwünschten Grün in der kommenden Woche an die Wurzel gehen.

„Disteln sind auf den Deichen problematisch, da sie mit ihren langen Pfahlwurzeln bis zum Sandkern unter der Klei­decke reichen und somit ein Eindringen von Wasser bei Sturmfluten ermöglichen“, erklärt NLWKN-Sprecher Carsten Lippe den Grund der Maßnahme. Ein weiteres Problem: Der Schattenwurf ihrer großen und dichten Blätter verhindere einen gleichmäßigen Grasbewuchs.

Der NLWKN unterhält auf Wangerooge die nach dem Niedersächsischen Deichgesetz gewidmeten Deiche durch Arbeiten wie Mahd, Düngung, Grabenaufreinigung und Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge. Ziel ist eine möglichst widerstandsfähige Grasnarbe.

„Das mechanische Ausstechen der Disteln und ein punktueller Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reichen am betroffenen Wangerooger Deichabschnitt als Bekämpfung leider nicht mehr aus“, so Lippe. In der kommenden Woche – witterungsabhängig voraussichtlich am 20. April – soll das Pflanzenschutzmittel deshalb per Feldspritze aufgebracht werden. Dabei wird laut NLWKN ein Mittel verwendet, das selektiv wirkt, also nur die unerwünschten Pflanzenarten abtöten soll. „Für die Gräser selbst ist es unschädlich“, so Lippe. Die Arbeiten werden von Fachleuten des NLWKN-Betriebshofs Leybucht durchgeführt, die über die erforderliche Sachkunde verfügen.

Während und unmittelbar nach den Arbeiten werden die entsprechenden Deichabschnitte bis zum Abtrocknen des Spritzmittels gesperrt. „Das Betreten des Deichs außerhalb der gepflasterten Wege ist unabhängig davon ohnehin generell untersagt“, heißt es beim NLWKN. Hinweisschilder informieren vor Ort über die notwendigen Pflanzenschutzarbeiten und die gesperrten Flächen.