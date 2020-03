Erreichbarkeit Wangerooges: Zwei Flieger und ein Schiff

Wangerooge Die Inselflieger von FLN haben nach der erweiterten Zugangsbeschränkung für Wangerooge ihren Flugbetrieb reduziert: Bis zum 31. März wird wie folgt geflogen:

• Ab Harlesiel: 9 Uhr und 16 Uhr

• Ab Wangerooge: 9.15 Uhr und 16.15 Uhr

Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge fährt weiterhin täglich einmal nach Wangerooge und zurück nach Harle. Bis Montag, 20. April, gilt ein Sonderfahrplan. Dann sind folgende Schiffe voraussichtlich im Einsatz:

• 25. März bis 1. April MS Jens Albrecht III

• 2. April bis 9. April MS Harlingerland

• 10. April bis 20. April MS Jens Albrecht III.

Während des Einsatzes der f Jens Albrecht III wird kein Gepäck in den Containern befördert. Das Reisegepäck wird mit an Bord genommen.

Die Postbehälter werden ab sofort von Montag bis Freitag mit dem Frachtschiff befördert.

Die Güterabfertigung Harlesiel ist von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr erreichbar; die Fahrkartenaus-gabe Harlesiel ist von 9 bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.

Die Fahrkartenausgabe Wangerooge bleibt vorerst geschlossen. Fahrkarten können am Schalter bzw. am Gate in Harlesiel erworben werden. Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr können unter Tel. 04464/94 94 11 oder E-Mail siw-wangerooge@deutschebahn.com bestellt werden.