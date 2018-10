Wangerooge Die MS Harlingerland ist immer noch kaputt – und muss nun zur Reparatur in die Werft. Bereits seit Dienstag gibt es Fahrplanänderungen für den Fährverkehr zwischen Wangerooge und Harlesiel. Nun kommt Unterstützung von der AG Ems, berichtet Kerstin Hillen von der Schifffahrt und Inselbahn auf Nachfrage der NWZ.

„Aufgrund der starken Nachfrage am Wochenende hat uns die Reederei ihr Ausflugsschiff ,Wappen von Borkum‘ zur Verfügung gestellt“, so Kerstin Hillen. Da die „ Jens Albrecht III“, die neben der „Wangerooge“ zwischen Insel und Festland fährt, und die „Wappen von Borkum“ allerdings kein Gepäck befördern können, fährt das Frachtschiff zu beiden Schiffen parallel für den Gepäcktransport mit.

Zudem gibt es Fahrplanänderungen: An diesem Freitag, 12. Oktober, sind die Abfahrtzeiten ab Harlesiel um 13.30 und 17 Uhr, ab Wangerooge um 11, 14 und 14.30 Uhr. Am Samstag, 13. Oktober, sind die Abfahrtzeiten ab Harlesiel um 13, 13.30 und 16 Uhr, ab Wangerooge 10.30, 11, 14 und 17 Uhr. Am Montag, 16. Oktober, ist Abfahrt ab Harlesiel um 14 und 17 Uhr, ab Wangerooge um 12, 15 und 18 Uhr. Am Sonntag, 14. Oktober, fahren die Schiffe planmäßig.