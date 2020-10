Hotelprojekt: Hotel-Investor stellt sich den Fragen der Insulaner

Wangerooge Wangerooges Rat und Verwaltung laden zu einer weiteren Bürgerinfo zum Hotelprojekt an der Oberen Strandpromenade ein: Am Dienstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr stellt in der Dünenhalle einer der beiden potenziellen Investoren seine Pläne noch einmal vor und beantwortet auch Bürgerfragen.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Infoabend vorrangig für Bürgerinnen und Bürger der Insel Wangerooge bestimmt ist. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Größe der Dünenhalle begrenzt.

Seit der ersten Projektvorstellung am 19. August durch die Investoren Hubertus Wichmann und Klaus Odink stellen zahlreiche Insulaner Fragen – die sollen nun geklärt werden.

Insgesamt hatte der Gemeinderat drei Konzepte begutachtet, bevor ein Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. „Die von unserer Seite vorgegebenen baurechtlichen und konzeptionellen Rahmenbedingungen haben die anderen Investoren nicht komplett erfüllt“, erläutert Bürgermeister Marcel Fangohr. Deshalb sei vom Gemeinderat auch nur das favorisierte Hotelprojekt vorgestellt.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen in weitere Verhandlungen mit Wichmann und Odink zu gehen – Verhandlungen mit anderen Investoren seien zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. „Es gilt aber noch viele Rahmenbedingungen festzusetzen, bevor ein Verkauf des Grundstücks in Betracht kommt“, so Fangohr: Neben baurechtlichen Themen wie Grundstücksauslastung und Fassadengestaltung sind die langfristige Sicherung des geplanten Dauerwohnraums sowie die rechtlich verbindliche Nutzung des Grundstücks an der Oberen Strandpromenade als Vollhotelbetrieb die wichtigsten Voraussetzungen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung möchten die Inselbevölkerung an dieser Stelle des Prozesses erneut zu einer Präsentation des möglichen Hotelprojektes einladen. „Der möglichst transparente Umgang mit diesem Thema ist mir besonders wichtig“, so Bürgermeister Marcel Fangohr. „Wir möchten, dass alle Insulanerinnen und Insulaner die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und Anregungen anzubringen“.