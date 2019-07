Wangerooge Bei Fritz Röhrenbeck war es Liebe auf den ersten Blick: „Ich kam zum ersten Mal nach Wangerooge und war direkt begeistert. Die Insel ist traumhaft schön.“

Und auch das Projekt, das ihm sein Freund und Geschäftspartner Jens Müller auf Wangerooge vorstellte, fand er sofort interessant. Und so haben Fritz Röhrenbeck und Jens Müller zum 1. Juli das Parkhotel Wangerooge übernommen. Mit Tatendrang gehen die beiden direkt in die Hauptsaison. „Schauen wir mal, wie es sich entwickelt“, sagt Röhrenbeck. Ziel sei, das Haus in gewohnt familiärer und professioneller Art weiterzuführen.

Er lebt in Mannheim, kommt aus der Gastronomie, arbeitete lange im Bankbereich. „Doch Hotel- und Gastronomiewesen haben mich nie losgelassen“, berichtet Röhrenbeck. Und so sei er nun total glücklich, dass die Familie Müller ihn auf die Insel eingeladen hatte – „ich habe mich direkt verliebt“.

„Es ist eine große Chance und einmalige Gelegenheit, ein solch traditionsreiches Haus führen zu dürfen“, sagt Jens Müller, der in das Projekt unter anderem seine jahrelange Expertise aus dem Bereich Komplettsanierungen und Renovierungen einbringt.

Die beiden Geschäftsführer werden das Hotel mit 26 Zimmern weiterführen wie die bisherigen Betreiber – „das Parkhotel bleibt Übernachtungshotel mit Frühstück, die Preisgestaltung haben wir übernommen und das Personal ebenfalls“, sagt Fritz Röhrenbeck. Sie seien beide froh, dass alle Mitarbeiter mit ihnen weiterarbeiten möchten.

Die Übernahme zur Hauptsaison sei eine gute Möglichkeit, Einblick zu bekommen in den Betrieb, sagt Röhrenbeck.

Einige Änderungen sind die beiden Geschäftsführer bereits angegangen: „Die Bar hat unglaubliches Potenzial, das noch brachliegt“, so Röhrenbeck: Deshalb wurde zum 1. August ein zusätzlicher Gastronomie-Mitarbeiter eingestellt, der die Bar in Schwung bringt. Mehr als 300 verschiedene Spirituosen werden dann auch über die „Teetied“ hinaus durgängig bis zum Abend angeboten und auch im Park serviert.

Denn auch die Parkanlage sei ein bisher zu wenig genutztes Juwel, so die Geschäftsführer. „Die Nachfrage ist da – die Menschen möchten gern im traumhaften Park sitzen und etwas trinken“, hat Röhrenbeck festgestellt. Und ebenfalls ab August wird es im Park dann jeden Mittwoch einen Grillabend geben.

Eine weitere Neuerung: Für die etwas kleineren Doppelzimmer haben die Geschäftsführer die Kategorie „Economy“ eingeführt. „Wenn die Gäste anreisen, sollen sie nicht über die Zimmergröße enttäuscht sein – deshalb haben wir sie bewusst günstiger kategorisiert“, erklärt Röhrenbeck.

Und wenn die Saison zu Ende ist, stehen im Oktober/November Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an. Die Fassade soll dann überarbeitet werden und einige Zimmer renoviert, kündigt die neue Geschäftsführung an.