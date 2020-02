Die Deutsche Bahn hat die Neupflasterung des Bahnhofsvorplatzes Wangerooge abgeschlossen: Sie hat dort Platz geschaffen für die Gepäckaufgabe und die Gepäckcontainer. Koffer, Taschen und alles, was die Wangerooge-Urlauber auf die Insel mitbringen, soll dadurch künftig leichter zugänglich für sie sein und das Gedränge am Bahnsteig der Vergangenheit angehören. Zurzeit finden im Bahnhof weitere Umbaumaßnahmen statt. Die Schifffahrt und Inselbahn teilt mit, dass der Verkauf von Gepäcktickets am Schalter im Bahnhof stattfindet. Das Gepäck nach Harlesiel wird auf dem Bahnhofsvorplatz angenommen. Am 22. Februar feiert die SIW mit einem Tag der offenen Tür die Einführung der neuen Gepäcklogistik. Dann sind die Ausstellung in der Bahnhofshalle, die Werkstatt und die Güterverkehrsrampe zu besichtigen, es gibt eine Sonderfahrt der Inselbahn und Schiffsführungen. BILD: