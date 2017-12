Wer ist wer?

Nikolaus von Myra ist im Jahr 270 in der heutigen Türkei geboren und hat tatsächlich gelebt. Schon mit 17 Jahren wurde er zum Bischof ernannt und er wurde vor allem aufgrund seines gütigen Charakters beliebt. Er soll viele gute Taten vollbracht haben – wie die Rettung vieler Kinder und das sichere Geleit von Seefahrern, die in Not geraten waren. Das Christkind ist eine Erfindung von Martin Luther: der übte im 16. Jahrhundert Kritik an dem Brauch, dem Nikolaus einen Gedenktag zu widmen – die Huldigung von Heiligen widerstrebte seiner Weltansicht. Er erfand das Christkind, das in den nicht-katholischen Kirchengemeinden den Nikolaus ersetzen sollte. Der Name lehnt sich an die Geburt Jesu an . Der Weihnachtsmann hat keinen geschichtlichen Hintergrund. Genau wie das Christkind ist auch er eine Erfindung. Er entstand aus mehreren Figuren – dem Nikolaus oder auch Knecht Ruprecht, der Gefährte des Nikolaus. Von denen übernahm er übrigens auch seine optischen Merkmale: den weißen Rauschebart oder auch das rote Gewand. Brave Kinder bekommen von ihm an Heiligabend Geschenke, unartige die Rute.