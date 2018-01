Wangerooge Es stehen Veränderungen auf der Insel Wangerooge an – und die verlaufen nicht immer ohne Probleme. Das wurde in der Rede von Insel-Bürgermeister Dirk Lindner beim Neujahrsempfang deutlich. Er blickte sowohl auf das vergangene als auch auf das kommende Jahr.

• Deckwerk und Anleger

Ein großes Thema war und ist weiterhin die Deckwerksanierung im Inselwesten. Eigentlich sollte die Sanierung 2019 fertig sein – Im Herbst endeten die Bauarbeiten allerdings mit der Insolvenz der Baufirma. Ende Januar soll über die Fortführung entschieden werden. „Ich mache mir große Sorgen über das wirtschaftliche Überleben der Häuser im Westen, wenn es weiterhin zu Verzögerungen kommt und die Anlieger weiterhin nur sehr mangelhaft informiert werden“, sagte Lindner.

• Anreise

Die Verzögerung bei der Sanierung am Deckwerk habe wiederum Auswirkung auf den Ausbau des Westanlegers. „Barrierefreiheit, Trennung von Personen- und Güterbewegungen, Toilettenanlage und die Erhöhung des gesamten Anlegers sind notwendig.“

Hinzu komme die Ausbaggerung des Fahrwassers auf eine Solltiefe, um das notwendige Zeitfenster für Tagesgäste und die Anreise überhaupt zu verbessern, betonte Lindner. Sein Beleg dafür, dass das notwendig ist: Ein Minus von 3,2 Prozent der Tagesgäste 2017 (siehe Infobox).

Zahlen, Daten, Fakten Die abschließenden Gäste- und Übernachtungszahlen liegen noch nicht vor. Das vorläufige Ergebnis:  Übernachtungen: 997 000 (2016: 988 867)• Gäste: 126 800 (2016: 123 035) • Tagesgäste: 34 306 (2016: 35 422) • Sandauffahrmaßnahmen: 72 500 Kubikmeter, Kosten (mit Personal): 324 855 Euro • Kurbeiträge: 2 136 457,70 Euro (2016: 2 133 434,54 Euro) • Strandkorbvermietung: 585 599,30 Euro (2016: 506 534 41) • Umsatz Freizeitbad: 185 515,40 Euro (2016: 136 706, 85 Euro ); • Besucherzahlen Freizeitbad: 57 867 (2016: 60 857) • Umsätze Sauna: 22 056,28 Euro (2016: 15 285, 58 Euro): • Besucherzahlen Sauna: 1829 (2016: 1709) • Einnahmen „Alter Leuchtturm“: 73 785,18 Euro; Besucherzahl: 1 751 670

• Strand und Sand

„Es ist mein vierter Neujahrsempfang und jedes Jahr gehe ich auf das Thema Sand ein“, so Lindner „Und in jedem Jahr ist der futsch.“ Der aktuelle Stand: es fehlen 85 000 bis 90 000 Kubikmeter Sand. Kosten: etwa 400 000 Euro. „Und in der Summe der letzten fünf Jahre sind wir nun bei rund 1,8 Millionen Euro.“

Was Lindner besonders beeindruckte: offenbar machen sich auch viele Inselgäste Gedanken. So wie die zehnjährigen Talea und Ella. Sie schrieben einen Brief mit Lösungsvorschlägen (siehe Box rechts).

• STrandpromenade

Über die weitere Entwicklung, Sanierung und den Umbau der oberen Strandpromenade werden auf der Insel offenbar reichlich Gerüchte verbreitet – was Lindner ärgert. Der Grund: der Rat berät darüber in nichtöffentlichen Sitzungen. „Wir sind uns einig, dass Pläne und Konzepte der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nur muss auch etwas vorliegen, was vorgestellt werden kann.“

Klar sei aber, dass die Verwaltung das Gebäude in den vorhandenen Dimensionen nicht mehr benötige – und daher sei es nur logisch, mit den interessierten Hotelinvestoren und -Betreibern Alternativen zu diskutieren und entwickeln. Dazu gehöre der Bedarf an Betriebswohnungen. •

• Kindergarten

Auch, was mit dem Kindergarten auf der Insel passiert, wird reichlich diskutiert. Dazu gebe es nach Lindner mehrere Überlegungen: Eine ist, mit der Kirche über das Gebäude an der Jadestraße zu verhandeln, es zu sanieren und unter kommunaler Trägerschaft zu betreiben. Eine andere Idee: mit externen Betreibern arbeiten.

• Neben den vielen Baustellen hob Lindner aber auch die viele tolle Arbeit sämtlicher Kulturgruppen, der Ehrenamtlichen und vielen mehr hervor. „Und das macht das Inselleben aus und so schön.“

„Lieber Bürgermeister, als Urlauber von Wangerooge finden wir es bedauerlich, dass der Strand von Wangerooge durch die Strömung abgebrochen ist. Deshalb wollten wir fragen, wie wir Ihnen helfen können. Wir hatten schon einige Ideen. 1. Idee: Geld Sammeln mit einer Spendenaktion. 2. Idee: Flyer mit ihrer Telefonnummer (dort könnten Leute anrufen und spenden), dafür benötigen wir Ihre Telefonnummer. Vielleicht haben Sie noch einige Vorschläge! Hochachtungsvoll Ihre Talea und Ella.“