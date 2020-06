Tourismus: Tagesausflüge zu den Inseln weiter nicht möglich

Die neue Landesverordnung ohne § 7a

Die neue Landesverordnung mit Corona-Regelungen tritt am Montag, 8. Juni, in Kraft. Der eigens für die Inseln eingeführte Paragraf 7a ist in der neuen Verordnung ersatzlos gestrichen.

Das bedeutet, dass nun auch das Land alle Einschränkungen für Verwandte von Inselbewohnern aufhebt. Bisher galt von Landesseite, dass nur Ehegatten und Partner sowie Verwandte 1. Grades – also Kinder und Eltern – von Insulanern mit Erstwohnsitz nach Wangerooge kommen dürfen. Der Landkreis Friesland hatte per Allgemeinverfügung am 27. Mai allerdings festgelegt, dass das Besuchsrecht von Familien gewahrt ist.

Weitere Änderungen:

• Die Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen für Ferienwohnungen und -häuser fällt weg.

• Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze dürfen ab 8. Juni zu 80 Prozent belegt werden.