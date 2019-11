Wangerooge Die neue Rettungswache des Rettungsdienstes Friesland auf Wangerooge ist fertig. Am Sonnabend, 23. November, wird sie offiziell in Betrieb genommen. Das teilte der Landkreis Friesland auf Anfrage der NWZ mit.

Der Neubau am östlichen Ende der Siedlerstraße unmittelbar am Sportplatz hat rund 1,6 Millionen Euro gekostet. Auf 370 Quadratmetern wurde Platz geschaffen für zwei Rettungswagen und zehn Rettungssanitäter, die dort im Schichtbetrieb arbeiten. Die alte Rettungswache an der Rösingstraße wird aufgegeben. Dort wollte die Wohnungsbaugesellschaft Friesland ursprünglich ein Mietshaus errichten. Dafür wurde zwischenzeitlich ein anderer Standort gefunden.

Die alte Rettungswache genügte nicht mehr den gestiegenen Ansprüchen. Sie befand sich in einem Flachbau, der nach der Sturmflut 1962 errichtet worden war, um Wohnraum zu schaffen für die Insulaner, deren Wohnungen zerstört worden waren. Zwischen Landkreis und Gemeinde fand ein Flächentausch statt: Das Grundstück Rösingstraße gehört nun der Gemeinde, der Landkreis hat dafür ein Grundstück am Flugplatz erhalten.

Auch die neue Sporthalle konnte in diesen Tagen vollendet werden. Dafür hat der Landkreis Friesland 2,5 Millionen Euro investiert. Sie dient vor allem dem Schulsport, aber auch Vereine und Gruppen werden von der modernen Einrichtung profitieren. Die alte Sporthalle, die seit 1967 diese Funktion erfüllte, war eigentlich nicht als solche gebaut worden, sondern als Flughalle vor dm 2. Weltkrieg errichtet worden. im Laufe des Krieges war sie weitgehend zerstört worden.

Die Einweihung der neuen Sporthalle findet voraussichtlich Anfang 2020 statt, hieß es beim Landkreis.