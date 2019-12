Wangerooge Die Schifffahrt und Inselbahn bietet ab 15. Dezember für Insulaner zusätzlich zur einfachen Fahrt für 10,50 Euro eine Rückfahrkarte an. Sie kostet 21 Euro, ist richtungsgebunden und wie alle Insulanerkarten nicht stornierbar. Die 6-Fahrten-Karte für 53 Euro für Insulaner gilt ein Jahr und ist in der Richtung flexibel einsetzbar. Wer mehr als 72 Fahrten pro Jahr unternimmt, fährt laut SIW mit der Jahreskarte für 615 Euro am günstigsten.

Die mit einigen Anlauf-Schwierigkeiten im Sommer 2018 freigeschaltete Online-Buchung für Schiffstickets wurde in diesem Jahr von rund 22 Prozent der Fahrgäste genutzt, berichtet SIW. Nach wie vor können Fahrkarten auch direkt am Schalter vor der Abfahrt gekauft werden – an einzelnen, stark frequentierten Tagen kann ein Schiff allerdings ausgebucht sein.

Die SIW wird nun ihre Homepage dahingehend anpassen, dass der Gast schneller zur Online-Buchung geleitet wird. Fahrplanänderungen findet man in Zukunft unter „Aktuelles“, ohne noch weitere Reiter aufmachen zu müssen. Außerdem wird zeitnah über den roten Ticker über Änderungen informiert.

Neben der Online-Buchung – insbesondere die Buchungsampel, die anzeigt, wie voll ein Schiff wird, sorgte bei vielen Nutzern für Verwirrung – gestaltete sich auch die Einführung der so genannten eTickets als anspruchsvoll: „Mit der Umstellung der Vertriebssysteme von den beliebten Plastikkarten auf eTickets war von allen Seiten Geduld gefordert“, resümiert SIW: Auch die Kurverwaltung hat ihr Gästebeitragssystem umgestellt. Mit dem QR-Code geht der Gast nicht nur durch die Drehkreuze an Bord, sondern zahlt damit auch den Gästebeitrag auf der Insel.

Nun fehlt noch der letzte Schritt, nämlich die Freischaltung der Online-Buchung für Insulaner und Zweitwohnungsbesitzer sowie die gemeinsame Buchung von eTicket und Gästebeitrag in einem Buchungsvorgang.