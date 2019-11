Oldenburg

Deniz Yücel Liest In Oldenburg Als „Agentterrorist“ in der Türkei verfolgt

Der Journalist wurde wegen seiner Arbeit verhaftet und ein Jahr lang in ein Hochsicherheitsgefängnis gesperrt. Seine Erfahrungen der absoluten Isolation und der Folter hat er in einem Buch beschrieben – und nun auch in Oldenburg davon erzählt.