Tourismus-Wirtschaft: Perspektiven für schrittweisen Start der Saison

Wangerooge /Wangerland /Hannover Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Althusmann hat für den in der Corona-Krise darniederliegenden Tourismus einen gezielten Rettungsschirm angekündigt. Zugleich stellte er Lockerungen in Aussicht, damit die Urlaubssaison anlaufen kann.

Am Mittwoch will er mit den Bürgermeistern und Kurdirektoren der sieben Ostfriesischen Inseln per Videokonferenz einen Stufenplan zum Tourismus diskutieren. Damit reagierte Althusmann auf einen Appell der sieben Inseln per Videobotschaft.

Auch in Wangerlands CDU hat Althusmanns Ankündigung eines Stufenplans und Rettungsschirms Interesse geweckt: „Auch in der Gemeinde Wangerland ist wie in den meisten anderen niedersächsischen Küstengemeinden der Tourismus neben der Landwirtschaft der tragende Wirtschaftszweig. Die wirtschaftliche Existenz der touristischen Betriebe und die der vielen Kleinvermieter ist massiv bedroht“, schreiben CDU-Vorsitzende Alice Brandenburg-Bienek und CDU-Fraktionsvorsitzender Dieter Behrens-Focken deshalb in einem offenen Brief an den Minister.

Starttermin 4. Mai?

Mit Blick auf die Pläne Mecklenburg-Vorpommerns, bereits am 4. Mai mit der schrittweisen Öffnung der touristischen Einrichtungen zu starten, fordern sie auch für Niedersachsen eine entsprechende Regelung. „Angesichts der prekären Lage aller Tourismus-Betriebe erhoffen wir uns dringend, dass sich das Land Niedersachsen in der nächsten Kanzlerrunde deutlich positioniert, ähnlich wie es die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern tun“, schreiben Behrens-Focken und Brandenburg-Bienek.

Wie das schrittweise Anlaufen des Tourismus’ vonstatten gehen kann, hat der Deutsche Tourismusverband in einem ausführlichen Konzept beschrieben – das sei auch fürs Wangerland so umsetzbar, betont die Wangerländer CDU.

Zudem regen Brandenburg-Bienek und Behrens-Focken an, dass neben dem Rettungsschirm für Wirtschaftsbetriebe auch die Eigenbetriebe und Kommunalgesellschaften Hilfe erhalten: „Wir sehen auf Gesellschaften wie die Wangerland Touristik GmbH erhebliche Liquiditätsprobleme zukommen – vor allem, da die Förderung des Tourismus eine freiwillige Aufgabe ist.“

Liquiditäts-Probleme

Das Problem im Wangerland: Die WTG wird voraussichtlich wegen der wegbrechenden Einnahmen die Kofinanzierung der Fördermittel für das geplante Thalassozentrum Horumersiel nicht aufbringen können, befürchtet die CDU. „Wir sehen hier großen Handlungsbedarf seitens der Fördermittelgeber.“

Unterdessen haben sich auch der Dehoga-Stadtverband Wilhelmshaven und der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade (AWV) mit einem Appell an die Bundes- und Landespolitik gewandt: Sie fordern eine verbindliche Perspektive zur Wiedereröffnung von Hotels, Cafés und Restaurants.

Zugleich warnen beide Verbände davor, den 1. Juli – ab dann gilt der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent für die Gastronomie – auch als Wiederbeginn für das Hotel- und Gaststättengewerbe zu sehen.