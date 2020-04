Wangerooges Finanzen: Corona-Krise kostet rund 1 Mio. Euro

Die Veränderungen durch Corona 2020 und 2021

Mit folgenden Mindereinnahmen durch die Corona-Krise rechnet die Gemeinde Wangerooge in diesem und kommendem Jahr (in Klammern):

• Gewerbesteuer: - 180 000 Euro (2021: - 280 000)

• Gemeindeanteil Einkommensteuer: - 60 000 Euro (- 60 000)

• Gemeindeanteil Umsatzsteuer: - 10 000 Euro (- 10 000)

• Leuchtturm-Nutzungsgebühren: - 40 000 Euro (- 20 000)

• Gästebeitrag: - 700 000 Euro (- 350 000)

• Fremdenverkehrsbeitrag: - 50 000 Euro

• Standesamt: - 5000 Euro

• Straßensondernutzungsgebühr: - 10 000 Euro

• Erstattung Kurzarbeit: + 6000 Euro Macht in Summe 1,049 Millionen Euro Mindereinnahmen für 2020.

Gästebeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag (- 750 000 Euro) sind durchlaufende Posten an die Kurverwaltung. So bleiben für den Gemeindehaushalt Mindereinnahmen von 294 000 Euro.