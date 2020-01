Wangerooge Eigentlich wollte Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr derjenige sein, der nach all den schlechten Nachrichten und Aufregern der vergangenen Wochen die gute Nachricht als erstes verbreitet – und zwar auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde. Doch die Nordwest-Zeitung war schneller und hatte schon bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachgefragt und Tage zuvor vermelden können, dass das Ärzteproblem auf Wangerooge aus der Welt ist: Am 1. April fängt auf der Insel eine neue Ärztin an. Fangohr stellte sie beim Neujahrsempfang den Insulanern vor.

Mehr noch: Dr. Annick Goltz bringt nicht nur Ehemann Malte und zwei Töchter mit auf die Insel, ihr Ehemann kommt aus der Kommunalverwaltung und löst ein Personalproblem im Rathaus: er wird neuer Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Leiter der Abteilung Personal, Finanzen und Organisation. Und Feuerwehrmann ist er ebenfalls. Die Familie lebt zurzeit noch im Raum Rotenburg/Wümme.

Die Familie sei ein echter Glücksfall für Wangerooge, hieß es beim Neujahrsempfang. Und: „Es fühlt sich an wie ein Sechser im Lotto.“

Dr. Annick Goltz (39) ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Notärztin. Mehrere Jahre war sie in einer Landarztpraxis niedergelassen und arbeitet derzeit in einem Medizinischen Versorgungszentrum, das an die Notaufnahme des Krankenhauses Rotenburg angeschlossen ist.

Malte Goltz (43) ist Betriebswirt und aktuell Geschäftsführer eines Rettungsdienstes, ist seit 25 Jahren im Rettungsdienst aktiv und fliegt mehrere Dienste im Monat auf dem Rettungshubschrauber Christoph 6 der ADAC Luftrettung in Bremen. Malte Goltz verfügt über eine Stabsausbildung im Katastrophenschutz und über eine abgeschlossene Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Leiter einer Feuerwehr. „Zuvor habe ich eine große Feuerwehr- und Rettungsleitstelle geleitet und auch Berufserfahrung in einer Kommunalverwaltung gesammelt“, stellte er sich den Wangeroogern vor.

In der Freizeit geht er gern segeln. Als gebürtiger Flensburger ist Goltz auf dem Wasser groß geworden. Mit seiner Frau verbindet ihn das gemeinsame Hobby Angeln, seit vielen Jahren auf dem eigenen Boot. Die Vereinsmitgliedschaften auf der Insel seien auf dem Weg. Und auch die Feuerwehr freut sich auf kompetente Verstärkung.

„Wir freuen uns auf die Herausforderungen und auf die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagten beide.