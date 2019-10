Wangerooge /Wilhelmshaven Noch in diesem Jahr lässt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee Schäden am Wangerooger Deckwerk beheben. Das teilt Frederic Baumgarten, Fachgebietsleiter Wasserstraßen der Behörde in Wilhelmshaven, mit.

In den nächsten Tagen beginnt demnach die Reparatur und Sicherung der an den Seebuhnen A, B und E im Bereich des Deckwerks im Westen der Insel aufgetretenen Schäden. Ebenso werden in diesem Zuge lose Betonteile der Baustraße entfernt. Das WSA hatte die Reparaturarbeiten ausgeschrieben und als Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft aus den Firmen Bohlen & Doyen und Colcrete-von Essen gewin-nen, so Baumgarten. Die Planungen der Baumaßnahme sehen eine Bauzeit von acht Wochen ab Anfang November vor.

Im Rahmen einer weiteren Baumaßnahme kompensiert das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zudem einen Teil der Wattflächen des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, die im Zuge der weiteren Sanierungsphase der Deckwerke überbaut werden.

Bestandteil dieser Kompensationsmaßnahme ist die Entfernung der Kartoffelrose auf einer Fläche von 0,5 Hektar in den Dünen westlich des Inseldorfs. Die Umsetzung erfolgt durch das Unternehmen van Eijden ebenfalls noch im November wird voraussichtlich nach zwei Wochen ab-geschlossen sein, so Baumgarten. Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt in enger Be-gleitung durch die Nationalparkverwaltung, betont er.