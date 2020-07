Wangerooge: Strandkörbe alle belegt

Strandkörbe auf Wangerooge sind derzeit sehr begehrt. Bis in den August seien alle Körbe vergeben, informiert die Gemeinde. Aufgrund der Abstandsregeln wurden in dieser Saison am Strand nur 900 Strandkörbe gestellt, erläutert Bürgermeister Marcel Fangohr, „in anderen Jahren stehen dort 1300“. Einen Teil der Körbe hat die Gemeinde Händlern und Gastronomen gegen geringe Pacht zur Verfügung gestellt. Sie stehen vor Geschäften und Restaurants und laden zum Verweilen ein. Dass am Hauptstrand nicht mehr Strandkörbe stehen können, sei auch eine Folge der starken Sturmfluten. Trotz der Aufschüttungen wurde der Strand schmaler. BILD: