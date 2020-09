Weil auf Kurzbesuch in Middoge

Kurzbesuch von Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwoch in Middoge: Bei einer Tagestour durch Ostfriesland und Friesland mit Terminen in Aurich und später in Hooksiel hatte sich Weil auch bei der Dorfgemeinschaft Middoge angemeldet. Die hatte ihn vor rund zwei Jahren zur Einweihung der zum Dorfgemeinschaftshaus umgebauten Alten Pastorei mit Dorfplatz eingeladen, um sich für die Zuschüsse des Landes zu bedanken. Damals musste Weil absagen, nun holte er den Besuch nach. Im Dorftreff berichteten Ekke Schoof und Elfriede Wachtendorf sowie Bürgermeister Björn Mühlena und der im Ort wohnende Landrat Sven Ambrosy vom Leben im Wangerland. Es ging um Tourismus, Radwegebau, Mieten und Wohnungsbau, um Boßeln und Breitbandausbau und natürlich um das Leben und die Perspektiven in Middoge. Den prominenten Besuch nutzten auch Landwirte, um am Ortseingang 25 Landmaschinen aufzufahren und dem Ministerpräsidenten ihre Sorgen und Nöte mit auf den Weg zu geben und sich für dessen Unterstützung beim „Niedersächsischen Weg“ zu bedanken. Weil versicherte den Landwirten, dass das Land ein prinzipielles Interesse an einer gut funktionierenden Landwirtschaft hat. BILDer: