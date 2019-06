Wiarden /Hohenkirchen Sie nennen sich zurzeit „das vergessene Dorf“: Die Wiarder sind gut genervt von den Straßen-Bauarbeiten an der L 809. Seit 3. Juni ist die komplette Strecke der K 87 von der Kreuzung Jeversche Straße/Bismarckstraße bis zur Einmündung in die L 810 in Wiarder Altendeich voll für den Verkehr gesperrt. Saniert wird ein rund 2,5 Kilometer langes Teilstück von der Einmündung Schubertstraße in Hohenkirchen durch Gottels bis Wiarden Mitte.

Während in Hohenkirchen der Verkehr über die Bismarckstraße dennoch rollt – dort ist die Fahrbahndecke in kürzester Zeit fertiggestellt worden – ist Wiarden weitgehend abgeschnitten: Erreichbar mit Fahrzeugen ist das Dorf nur übers Hinterland über Bassens/Stumpens und den Mahnweg. „Die Post kommt durch“, sagt ein Wiarder.

Aber: Die Müllabfuhr kam jetzt zwei Wochen lang nicht nach Wiarden. Und das bedeutet, dass die Tonnen mittlerweile überquellen.

Die Anlieger sind schwer angefasst, weil sie bei Rückfragen bei der Abfallbehörde des Landkreises, bei der Baufirma und bei des Landes-Straßenbaubehörde, die die Straße saniert, jeweils an den anderen verwiesen werden. „Wir fühlen uns verscheißert“, meint ein Wiarder: Insbesondere beim Landkreis werde man von der Telefonzentrale abgewimmelt statt zum richtigen Ansprechpartner durchgestellt. „Und die Kommunikation mit den Straßenbauarbeitern ist nicht so einfach. Die Leute sprechen meist kaum Deutsch...“

Laut Baustellen-Genehmigung ist die Müllabfuhr während der Straßensanierung zu gewährleisten – Abfuhrunternehmen und Baufirma müssen sich absprechen darüber, wo die Mülltonnen zur Abholung bereitgestellt werden. Und die Baufirma ist verpflichtet, den Anliegern im Baustellenbereich Hilfe beim Transport der Tonnen zur Abholstelle zu geben.

Doch die Baufirma hat vergangene Woche versäumt, die Restmülltonnen zur Sammelstelle zu bringen – so konnte die Müllabfuhr keine Tonnen leeren. „Das ist schiefgelaufen und es tut uns leid“, sagt Stephan Heidemann vom Fachbereich Abfall des Landkreises. „Dass etwas nicht geklappt hat, erfahren wir leider immer erst hinterher.“ Die Wiarder Bürger erhalten blaue Säcke bei der Gemeindeverwaltung, um bis zur nächsten Restmüll-Abfuhr – sie ist für Samstag, 15. Juni, angesetzt – überbrücken zu können.

Nach Heidemanns Informationen sollte die Papiertonnen-Leerung an diesem Freitag normal laufen. „Baufirma und Abfuhrunternehmen klären das miteinander“, sagt er.