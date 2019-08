Wichtens Wichtens ist so ein Dorf, das die meisten nur vom Vorbeifahren kennen. Etwa auf halbem Weg von Tettens nach Jever an der L 808 liegt nach Osten ins Land hinein die kleine Ortschaft – eine kleine Warf und einige Häuer drumherum. Direkt an der Straße die Gaststätte und ein größerer Betrieb daneben.

Der Vorstand der CDU-Wangerland hat am Donnerstagabend in Wichtens getagt – das Interesse der Wichtenser war groß, freut sich CDU-Vorsitzende Alice Brandenburg-Bienek.

Rund 75 Personen leben in Wichtens – und die wünschen sich, dass die Bushaltestelle an der L 808 Richtung Jever endlich sicherer wird.

Denn die Haltestelle besteht seit langem nur aus einem Busschild mit Fahrplan – das steht auf der Berme im hohen Gras direkt an der Landesstraße. „Es gibt dort weder Beleuchtung noch ein Wartehäuschen, so dass nicht nur die Schulkinder, sondern auch andere Wichtenser, die den Bus nutzen, gefährlich nah an der Straße stehen und beim Warten auf den Bus voll dem Wetter ausgesetzt sind“, berichtet Brandenburg-Bienek.

Begehung vor einem Jahr

Nutzer des Busses gibt es einige: Zurzeit fahren acht Kinder mit dem Bus zur Schule und zurück – Tendenz steigend: In den kommenden Jahren werden es elf bis zwölf Kinder sein, die dann an dem Haltestellen-Schild mitten im Irgendwo stehen und auf den Bus warten.

Vor etwa einem Jahr hat es bereits eine Begehung der Bushaltestelle Wichtens von Vertretern der Polizei, der Verwaltung und des Straßenbauamts gegeben, berichteten die Wichtenser den CDU-Mitgliedern. Übereinstimmend sei man damals zu der Auffassung gelangt, dass diese Situation nicht haltbar ist. Zugesagt worden sei, dass die Behörden und die Polizei sich um Abhilfe bemühen werden.

„Leider ist bis heute nichts unternommen worden, um die Situation zu entschärfen“, kritisiert Alice Brandenburg-Bienek: Die Bewohner von Wichtens haben mehrfach versucht, ein Dialogdisplay, das die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos anzeigt, zu erhalten. Dadurch, so ihre Hoffnung, würden Fahrer aufmerksam und langsamer fahren.

Gefahren wird schnell

Ihre Beobachtung: Durch den guten Ausbauzustand der Landesstraße an dieser Stelle wird die Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h häufig weit überschritten. „Und das birgt zusätzliche Gefahren für diejenigen, die die Straße überqueren müssen, um zur Haltestelle zu gelangen“, sagt auch die CDU-Vorsitzende.

Die Wangerländer CDU wird nun einen Antrag auf Bau eines Wartehäuschens an dieser Stelle an die zuständigen Behörden und politischen Gremien stellen. „Wir hoffen, dass es in naher Zukunft für Schulkinder und andere Nutzer der Busse sicherer wird“, betont Brandenburg-Bienek.

Die Bushaltestelle direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite besteht übrigens aus einem Wartehäuschen und einer Haltebucht für den Bus.