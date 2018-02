Wiedel Strahlend blauer Himmel über dem Wiedel, dunkle Wolken über der SPD: Die traditionelle Aschermittwochswette der SPD-Ortsverbände aus Jever, Schortens und dem Wangerland stand gestern eher beiläufig unter dem Eindruck des Chaos an der Parteispitze, des offenen Mitgliederentscheids zur Großen Koalition und des freien Falls der SPD in der Wählergunst.

Im Wiedel, einer weit draußen gelegenen Grünlandfläche, wo die Grenzen von Jever, Schortens und dem Wangerland aufeinandertreffen, wurde hingegen nicht gewettet, wann die SPD mehr Mitglieder als Wähler hat oder ob die Große Koalition nun zustande kommt oder nicht – es ging auch diesmal vor allem um die Frage, ob man den Grenzstein trockenen Fußes erreichen kann oder nicht. Spaß und lustige Sprüche und Seitenhiebe auf die jeweiligen Nachbarkommunen haben sich die SPD-Ortsverbände dazu ausgedacht, obwohl der Partei gerade überhaupt nicht der Sinn nach Frohsinn steht.

Außenwette seit 1984

Aber da mussten sie nun durch am unpolitischen Aschermittwoch im Wiedel, bevor es zum gemeinsamen Grünkohlessen in den Waddewarder Hof ging. Manch einer mag sich erinnert haben, dass Martin Schulz, vor elf Monaten erst zum Heilsbringer und Hoffnungsträger der SPD aufs Schild gehoben und nun brachial abgestürzt, auch schon einmal hier war im Wiedel. 13 Jahre ist das her, damals, 2005, war Schulz Vorsitzender der SPD im Europaparlament.

Der Wiedel ist seit 1984 am Aschermittwoch Treffpunkt der Außenwette der jeverländischen Sozialdemokraten. Vier Wochen zuvor müssen die Wetten über das Wetter am Aschermittwoch im Kuvert eingetütet sein. Brief und Siegel drauf – geschummelt wird nicht. Alles andere ist reine Auslegungssache.

Bürgermeister Björn Mühlena von der gastgebenden Gemeinde Wangerland frotzelte mit seinen Bürgermeister-Kollegen Gerhard Böhling aus Schortens und Jan Edo Albers aus Jever über das „Zusammenwachsen“ beider Kommunen und machte sich Gedanken über einen neuen Namen der verschmolzenen Städte, die dann Jevens oder Schover heißen könnten. Es gab eine Spielzeugdrehleiter in Anspielung an die Wünsche aus der Schortenser Feuerwehr, lustige Perücken und und süße Speckgürtel.

Jevers Prognose passt

An Landrat Sven Ambrosy und an Bundestagsabgeordneter Siemtje Möller war es dann, die Wettumschläge zu öffnen und auszuwerten. So wurde Jever zum Gewinner der Wiedel-Wette ernannt, Schortens lag mit seiner Prognose gründlich daneben und muss die Wette 2019 ausrichten. Vielleicht haben wir bis dahin eine neue Regierung. Darauf wetten möchte man nicht.

