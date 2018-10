Wiefels Betriebe, die ihren gewerblichen Müll entsorgen wollen, fahren gern nach Wiefels. Dort sind die Gebühren vergleichsweise günstig. Doch längst nicht alles, was Firmen (oder auch Privatleute) dort an Dämmstoffen, Bauschutt, Kunststoffen oder Altholz anliefern, ist auch ein Wertstoff, sondern verursacht Kosten für das von den Landkreisen Friesland und Wittmund gemeinsam betriebene Abfallwirtschaftszentrum.

Vor allem aber: Die großen Mengen belasten die Deponie buchstäblich über Gebühr – sie füllt sich schneller. Und dadurch reduziert sich die Restlaufzeit der Deponie. „Hier muss dringend eine Anpassung vorgenommen werden“, so Verbandsgeschäftsführer Lothar Arlinghaus. „Um das Deponievolumen zu schonen, bieten die derzeitigen Gebühren keinen Anreiz.“

Bei der Versammlung des Zweckverbands im Wittmunder Kreishaus haben die Mitglieder am Montag eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen. Die Gebühren für die Abfallentsorgung im AWZ Wiefels sollen zum 1. Januar steigen.

Im Klartext: Nur die direkte Anlieferung von Abfallstoffen auf der Deponie Wiefels wird teurer; die Müllgebühren für den Privathaushalt, der seine Restmüll-, Bio- oder Altpapiertonne zur Entsorgung an die Straße rollt, ist davon überhaupt nicht betroffen. Die Müllgebühr wurde erst im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesenkt und bleibt stabil. Auch der Sperrmüll wird in Friesland weiter kostenlos abgeholt.

Die letzte Gebührenerhöhung für die direkte Anlieferung in Wiefels ist 13 Jahre her, betonte Zweckverbandsvorsitzer Michael Ramke. Unter anderem soll mit der Preiserhöhung gesteuert werden, dass leichtes Material mit großem Volumen (z. B. Dämmstoffe) künftig teurer angenommen wird als schwereres Material, das deutlich weniger Platz auf dem Müllberg wegnimmt.

Vor allem soll in der geänderten Satzung sichergestellt werden, dass sich die gewichtsabhängigen Gebührensätze an den Marktpreisen und extremen Entsorgungskosten ori­entieren. Und dass nur Abfälle aus dem Verbandsgebiet angeliefert werden. „Wir waren viel zu lange zu billig“, so Ramke.

Dass der Bauschutt, mit dem zum Beispiel ein Auricher oder Emsländer Lkw in Wiefels vorgefahren kommt, tatsächlich aus Friesland oder Wittmund stammt, wird in aller Regel anhand der Auftragsscheine überprüft.