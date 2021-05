Abfallwirtschaftszentrum FRiesland-Wittmund: Viel zu viele Wertstoffe landen in der Restmülltonne

Geschäftsführer

Geschäftsführer Lars Bohlken ist Dipl.-Kfm. (FH), 51 Jahre und wohnt in Rastede; seit 1. Oktober 2004 als stellvertretender Geschäftsführer/kaufmännischer Leiter beim Zweckverband. Sein Stellvertreter Alexander Schröder ist Maschinenbau-Ingenieur, 37 Jahre, wohnt in Wittmund; seit 1. Oktober 2020 technischer Leiter beim Zweckverband, zuvor in der Papierindustrie.