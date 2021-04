Beirut-Abfälle: „Gefährliche Abfälle werden sicher entsorgt“

Das wird in Wiefels bearbeitet:

Radioaktive Abfälle sind per Genehmigung im Sonderabfall-Zwischenlager der Nehlsen AWG & Co. KG in Wiefels grundsätzlich ausgeschlossen, betont Nehlsen-Sprecherin Theresa Roller: „Die in Beirut vorgefundenen radioaktiven Materialien haben definitiv in keiner Weise etwas mit unserem Auftrag und den hier in Wiefels zu erwartenden Mengen zu tun.“

Die Nehlsen AWG & Co. KG ist beauftragt, ausschließlich folgende Abfälle im Hafen Wilhelmshaven anzunehmen:

• Säuren, Laugen, Farben, Druckfarben, Nagellackentferner, Streichhölzer – ungefähr 500 Tonnen. Die Stoffe stammen aus 49 Seecontainern, die im Hafen Beirut gelagert waren. Es handelt sich um feste, aber auch flüssige Abfälle die nach dem Europäischen Abfallverzeichnis (EAV) und der deutschen Abfallverzeichnisverordnung (AVV) als „gefährliche Abfälle“ definiert werden.

• Nicht angenommen werden in Wiefels Bodenmaterial und radioaktive Stoffe.