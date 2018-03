Wird auch Zeit

Seit der Landgasthof Haßmann 2007 zwangsgeräumt wurde, liegt das Gelände brach – und das mitten in Obenstrohes Ortskern. Graffiti-Schmierereien und Vandalismus haben in den vergangenen Jahren nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die alte Gaststätte ansehnlicher wurde.

Umso wichtiger, dass sich jetzt etwas tut und das alte Gebäude Platz für etwas Neues macht.

Ob es unbedingt ein Supermarkt mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche sein muss, darüber kann man sich sicherlich streiten. Auf der anderen Seite müssen sich Kritiker dann auch die Frage gefallen lassen, was stattdessen dort passieren soll. Das Gelände liegt mitten im Ort und ist für alle gut zu erreichen. Für einen Supermarkt scheint das also ein guter Standort zu sein.

Zudem kommt das Verträglichkeitsgutachten zu dem Schluss, dass die Auswirkungen auf andere Geschäfte in der ganzen Stadtgemeinde vertretbar sind. Die Befürchtung, dass ein Supermarkt in Obenstrohe, der vor allem mit Lebensmitteln sein Geld verdient, Geschäften in der Innenstadt das Leben schwer machen könnte, ist allerdings nur sehr schwer nachvollziehbar, auch wenn manche Ratsmitglieder das vielleicht anders sehen.

